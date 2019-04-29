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華航夏威夷航線 5/3起新增周五班機

2019-04-29 16:37經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

夏威夷是許多人心目中的太平洋夢幻渡假天堂，為了讓更多民眾深入了解夏威夷最新的旅遊趨勢、熱門景點，夏威夷觀光局駐台辦事處持續深耕台灣市場。繼2016年夏威夷水晶路跑、2018年夏威夷文化節，今年籌劃了更多帶動雙邊觀光與文化交流的行銷活動，包括「Yoga with Aloha」瑜珈活動、呼拉舞快閃表演，以及即將於7月登場的第二屆夏威夷文化節等，展現夏威夷的多元熱情。

夏威夷觀光局駐台辦事處過去數年努力推廣，也在2018年收到豐碩的成果。根據夏威夷觀光總局最新統計，2018年台灣旅客赴夏威夷的旅遊數據顯示了三大趨勢。

第一、 台籍旅客消費力激增，全球第二：台人赴夏威夷旅遊的消費力驚人，2018年台籍旅客單趟前往夏威夷旅遊的平均消費金額為美金2,336元，全球排名第三，僅次於中國大陸（美金2,716元）和大洋洲（美金2,559元）。2019年開春更是超越大洋洲，平均消費金額成長至美金2,688元，為全球第二，僅次於中國大陸（美金2,836元）。

第二、平均旅遊天數逐年增加，夏威夷讓台人流連忘返：台籍旅客2018年停留在夏威夷的平均旅遊天數為9.2天，相較於2015年至2017年的7.9天至8.1天，顯著增加了1天；2019年預計將加速成長到10天。夏威夷觀光局駐台辦事處這幾年積極推廣夏威夷創新玩法，包括生態旅遊、文化旅遊，以及介紹夏威夷近期最熱門的文青景點，多元化的行程活動，讓台灣民眾玩得更豐富。

第三、 台籍旅客平均年齡降低，青壯年族群為主力：夏威夷觀光總局統計，2015年造訪夏威夷的台籍旅客平均年齡近41歲，2016年和2017年下降至39歲，2018年更下降到37歲，顯示近年推廣的創新玩法，成功吸引年輕一代的興趣，夏威夷逐漸成為青壯年民眾心目中的旅遊勝地。

夏威夷觀光局駐台辦事處代表許正昌表示，夏威夷擁有如詩如畫的絕美海景、潔白沙灘，晝夜各有風情；除了是新婚蜜月的首選，近年來更是生態旅遊、樂活旅遊的熱門地點。中華航空於2019年5月3日起新增週五直飛班機，每週三、五、日都能來回檀香山，勢必將帶動另一波夏威夷旅遊潮流。

中華航空從2013年啟航夏威夷直飛航班，是台灣唯一直飛夏威夷的航空公司，近兩年平均載客率逾八成。為慶祝增班，中華航空祭出優惠促銷，經濟艙來回機票含稅價20,500元起，讓台灣民眾能更優惠、更彈性地安排夏威夷行程。

夏威夷連續多年被選為全球最佳蜜月度假島嶼。夏威夷觀光局／提供
夏威夷連續多年被選為全球最佳蜜月度假島嶼。夏威夷觀光局／提供
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鑽石頭山與藍天椰樹下的度假天堂-威基基海攤Waik_k_ Beach都是歐胡島上...
鑽石頭山與藍天椰樹下的度假天堂-威基基海攤Waik_k_ Beach都是歐胡島上的著名象徵。夏威夷觀光局／提供
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位於歐胡島北海岸的Haleiwa小鎮是衝浪愛好者的朝聖之地，該地的衝浪咖啡廳、藝...
位於歐胡島北海岸的Haleiwa小鎮是衝浪愛好者的朝聖之地，該地的衝浪咖啡廳、藝廊、文創用品深受年輕人喜愛。夏威夷觀光局／提供
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夏威夷觀光生態旅遊
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