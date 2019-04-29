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專題／平常吃什麼、維持生活開支多少？揭日本皇室神秘面紗

日職／王柏融首打席敲長打 次打席飛球出局

平均一天坐滿7.8小時 你也是植物上班族嗎？

2019-04-29 14:15經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

上班族覺得自己夠靈活嗎？根據調查顯示，國內上班族平均一天要坐上7.8個小時，久坐成職災，加上愛喝咖啡缺乏運動，台灣上班族近九成為靈活度不佳的「植物上班族」，最多人驚覺靈活度不佳是當有意無意伸展時，關節發出了喀喀的聲音。

美商賀寶芙2019年「台灣上班族靈活度大調查」發現，86.6%上班族都有關節不適的困擾，主要以腰、肩膀與膝蓋不適的比例較高；在靈活度退化徵兆中，以「在有意無意伸展時關節出現聲音」的比例較高。

根據檢測退化性關節炎的WOMAC問卷，彎腰或起床坐起身等日常生活中動作，可作為關節退化的指標；本次調查結果中，有33.8%的上班族在「彎腰」時會感到不太順暢，24.6%則是在「 起床坐起身」時會有些微困難，「上樓梯」感到不太舒服的也有21.8%。

靈活度下降變成「植物上班族」，主要原因來自久坐、少運動、錯誤飲食；調查發現上班族平均一天中坐著的時間是7.8小時，而且近八成的上班族沒有達到衛福部建議的規律運動。再加上喜歡的咖啡，每周喝四天以上，還有常穿高跟鞋，都增加了靈活度不佳的風險。

各行各業中，旅遊餐飲、營建土木、行政管理、財會金融、業務銷售是有靈活度不佳困擾的前五名，這些行業從業人員不舒服的身體部位最多，推測可能是因為彎腰搬重物、久蹲、 跪坐、需久坐且工時長的工作型態所導致。

香港中文大學食品和營養科學教授陳振宇表示，強健的骨骼、靈活的關節、健康的肌肉，是維持靈活的黄金鐵三角，久坐不動容易讓身體肌肉與韌帶因少用而退化，攝取過多的咖啡因，缺少陽光日照，則影響鈣質吸收且影響骨質，中壯年應遵循「40-40 法則」，及早從40歲起為未來40年的健康打底。

「台灣上班族靈活度大調查」為賀寶芙於今年4月，針對台灣35至55歲全職上班族進行調查，有效樣本數625分，在95%的信心水準下，抽樣誤差在±3.92%內。

上班族
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