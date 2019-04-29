親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
生技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

日職／王柏融再扛5棒DH 首打席二壘安2打點入帳

30歲以前買房...北市最難 下跌最多竟然是它

搶春遊商機 7-ELEVEN首推ibon「i旅遊-台南站」

2019-04-29 12:23經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

7-ELEVEN將於5月1日推出「ibon i旅遊-台南站」。 本報系資料照／記...
7-ELEVEN將於5月1日推出「ibon i旅遊-台南站」。 本報系資料照／記者于志旭攝影
分享

觀光局推動全台春遊專案已從4月於各縣市上路，統一超（2912）旗下7-ELEVEN將於5月1日推出「ibon i旅遊-台南站」，集結在地展覽、餐飲、列印，以及交通等近15種票券，讓民眾一站就能購足所有票種；7-ELEVEN表示，「ibon i旅遊-台南站」是攜手超過10家台南飯店、餐廳業者合作，首度規劃一系列的旅遊路線，主打在ibon一站就能搞定各種票券訂購，未來將會以一季為期，持續規劃全台各個區域。

7-ELEVEN表示，暑假前夕不少民眾會選擇規劃在國內3~4天的輕旅行，加上政策補助，預估這波旅遊潮從5月開始將會延續到放暑假。

看準趨勢，7-ELEVEN將以古都「台南」出發，推出台南當地吃、喝、玩、樂全方位的訂票攻略，期望在5-6月ibon旅遊票券數量能夠較去年再成長3成。

觀光局發布春遊補助只到6月，帶動各縣市加碼推出優惠活動。7-ELEVEN表示，ibon旅遊票券銷售張數已較去年成長二成，其中以餐券和樂園門票最熱賣，樂園門票銷售前三名分別為新竹六福村、宜蘭綠色博覽會，以及花蓮遠雄海洋公園。

旅行途中有許多民眾也會臨時發現當地舉辦的活動，隨即有購買票券的需求。7-ELEVEN觀察到位於幹道型或是風景娛樂區附近的門市，ibon票券的銷量較一般門市成長二成。

自從4月推出春遊補助後，ibon獨家販售高鐵台南站交通聯票，除高鐵優惠外，更結合台南市公車，不到一個月已熱銷近500張。

暑假觀光7-Eleven
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

五一來台陸客 意外爆量

2019-04-28 23:21

高雄與中油合作開發「右沖宿舍區」

2019-04-29 10:40

中租攻印尼 拚年底設點

2019-04-28 23:43

Q1陸客來台人數增16％ 本季看升

2019-04-28 23:18

陳飛龍專訪（一）／南僑攻日 打造「第四隻腳」

2019-04-28 22:53

陳飛龍專訪（二）／他愛讀金庸 推崇人菜合一

2019-04-28 22:52

新聞中的法律／網紅註冊商標的認定

2019-04-28 22:37

職場巡禮／好聚好散

2019-04-28 22:09

點子農場／菁英共讀

2019-04-28 22:09

經濟書坊／只做一套帳 營運更輕鬆

2019-04-28 22:08

小資族想來場西式婚宴？這家酒店優惠殺了

2019-04-28 21:27

保護唯一的地球 BRITA力推濾水壺取代瓶裝水

2019-04-28 18:33

漫威迷先睹為快！Audi全新電動跑車亮相

2019-04-28 17:58

空服員工會：絕無霸凌或辱罵非會員

2019-04-28 16:47

巨城歡慶生日 要打造最有溫度的購物中心

2019-04-28 15:38

cama盼引策略夥伴 國際化布局不躁進

2019-04-28 10:22

「台電e櫃檯」App獲資安聯盟認證 再推用電分析新功能

2019-04-28 09:35

台灣第一家網紅培訓班上路 靠什麼讓政府投資280萬？

2019-04-28 08:40

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

今年Q1陸客來台數近80萬 創蔡政府三年來最大漲幅

2019-04-28 10:44

陸客來台觀光再現熱潮 五一來客數有望創三年來新高

2019-04-28 10:43

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

電動機車不補助了？虛驚一場啦

2019-04-28 17:22

鴻海強攻Micro LED 尬三星

2019-04-29 00:38

報稅！這招最省錢省事 但有6點要注意

2019-04-29 09:00

紅色鏈搶蘋單 攻勢再起

2019-04-29 00:41

電動車補助暫停？經濟部這麼回應

2019-04-28 19:52

5千元也能買進一籃子股票！ETN提供低價投資選擇

2019-04-28 22:22

壽險淨值比過低 金管會擬限期增資

2019-04-28 23:09

錢又來了 電動機車補助不中斷

2019-04-28 23:20

遠傳點火 集團啟動5G轉型

2019-04-29 00:56

南韓首季GDP負成長 謝金河：台灣恐是難兄難弟

2019-04-29 09:27

電動機車補助「喊卡」？沈榮津親上火線滅火

2019-04-29 09:51

空服員工會：絕無霸凌或辱罵非會員

2019-04-28 16:47

全台5,305人擁有10間房子 滿手房的人這裡最多

2019-04-29 00:16

小K粉看過來！星宇航空LOGO保溫杯、鑰匙圈可收藏了

2019-04-29 10:49

五一來台陸客 意外爆量

2019-04-28 23:21

邊緣運算商機 台廠贏面大

2019-04-29 00:43

提早退稅 兩招搞定

2019-04-28 22:44

漫威迷先睹為快！Audi全新電動跑車亮相

2019-04-28 17:58

遠傳總經理井琪美式作風 不說空話

2019-04-29 00:50

對岸挖高階人才 警訊亮了

2019-04-28 22:35

2018年壽險理賠共1,323萬件 國壽占三分之一居冠

2019-04-28 19:15

金管會鼓勵賣保障型高齡保單

2019-04-28 23:05

盜版年損283億 OTT展開圍堵戰

2019-04-29 00:30

類載板投資 兩岸較勁

2019-04-28 23:26

小資族想來場西式婚宴？這家酒店優惠殺了

2019-04-28 21:27

蘋果將公布財報 牽動台系鏈

2019-04-28 23:29

華孚昆山廠復工路遙 5月起開始受檢

2019-04-28 19:05

高雄與中油合作開發「右沖宿舍區」

2019-04-29 10:40

去年理賠件數 國泰居冠

2019-04-28 23:43

遠傳攻新經濟 醞釀下個成長引擎

2019-04-29 00:49

陸科創板 招手台灣生技業

2019-04-28 22:35

保護唯一的地球 BRITA力推濾水壺取代瓶裝水

2019-04-28 18:33

中信銀推家庭理財健診

2019-04-28 23:43

美超微2期擴廠投資20億動土 蔡英文：2018總投資5365億

2019-04-29 12:43

電動機車補助 挪充電站經費注活水

2019-04-29 00:38

房屋包租代管 別忘減稅優惠

2019-04-28 22:44

「台電e櫃檯」新功能 增電量分析、自動對獎通知

2019-04-28 13:51

壽險業分級監理 大股東不增資恐被併購

2019-04-28 23:42

金管會下一步...強化普通股資本

2019-04-28 23:04

美超微擴廠 加碼投資台灣將共達100億元

2019-04-29 13:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top