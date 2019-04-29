搶春遊商機 7-ELEVEN首推ibon「i旅遊-台南站」

2019-04-29 12:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



7-ELEVEN將於5月1日推出「ibon i旅遊-台南站」。 本報系資料照／記者于志旭攝影 分享 facebook

觀光局推動全台春遊專案已從4月於各縣市上路，統一超（2912）旗下7-ELEVEN將於5月1日推出「ibon i旅遊-台南站」，集結在地展覽、餐飲、列印，以及交通等近15種票券，讓民眾一站就能購足所有票種；7-ELEVEN表示，「ibon i旅遊-台南站」是攜手超過10家台南飯店、餐廳業者合作，首度規劃一系列的旅遊路線，主打在ibon一站就能搞定各種票券訂購，未來將會以一季為期，持續規劃全台各個區域。

7-ELEVEN表示，暑假前夕不少民眾會選擇規劃在國內3~4天的輕旅行，加上政策補助，預估這波旅遊潮從5月開始將會延續到放暑假。

看準趨勢，7-ELEVEN將以古都「台南」出發，推出台南當地吃、喝、玩、樂全方位的訂票攻略，期望在5-6月ibon旅遊票券數量能夠較去年再成長3成。

觀光局發布春遊補助只到6月，帶動各縣市加碼推出優惠活動。7-ELEVEN表示，ibon旅遊票券銷售張數已較去年成長二成，其中以餐券和樂園門票最熱賣，樂園門票銷售前三名分別為新竹六福村、宜蘭綠色博覽會，以及花蓮遠雄海洋公園。

旅行途中有許多民眾也會臨時發現當地舉辦的活動，隨即有購買票券的需求。7-ELEVEN觀察到位於幹道型或是風景娛樂區附近的門市，ibon票券的銷量較一般門市成長二成。

自從4月推出春遊補助後，ibon獨家販售高鐵台南站交通聯票，除高鐵優惠外，更結合台南市公車，不到一個月已熱銷近500張。