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中職／正式開弓！ 味全遞交企畫書、主場4選1

民國80年紡織廠女工薪水袋 數字讓人嘆「今夕是何年」

小K粉看過來！星宇航空LOGO保溫杯、鑰匙圈可收藏了

2019-04-29 10:49聯合報 記者曹悅華╱即時報導

張國煒成立的星宇航空仍在籌備期間已來勢洶洶，受到許多小K粉的支持。星宇航空今天宣布為回應粉絲的支持與期待，推出「星宇小舖」購物網站，以限量方式推出各項LOGO商品，讓喜愛星宇航空的朋友及航空迷，可以搶先收藏。

「星宇小舖」首波上架商品包括由Airbus原廠設計出品的「STARLUX 飛行飄帶鑰匙圈」，分為黑色、金色、A321neo及A350XWB兩機型共四款，以及詢問度最高的「STARLUX Stanley保溫杯」、星宇人專屬的年度筆記本等。

星宇航空表示，由於許多熱情的網友，通過留言或私訊表達希望能收藏星宇航空相關物品，「星宇小舖」也就因此誕生了。上線初期雖無豐富的品項，但所有商品皆採限量發行，售完即不再補貨。未來將不定期推出各式品牌周邊商品及旅行小物。「星宇小舖」並非以營利為目的，而是希望藉由這個平台，能提早與未來的旅客們有進一步的互動，逐步累積品牌喜好。

「星宇小舖」目前僅提供國內的配送服務，海外地區尚在評估中，有意購買的民眾可多利用匯款或線上刷卡、7-11取貨服務，購物滿1000元即享7-11取貨免運優惠，詳情請參考「星宇小舖」網站

「星宇小舖」首波上架商品包括由Airbus原廠設計出品的「STARLUX 飛行飄...
「星宇小舖」首波上架商品包括由Airbus原廠設計出品的「STARLUX 飛行飄帶鑰匙圈」「STARLUX Stanley保溫杯」、星宇人專屬的年度筆記本等。圖／星宇航空提供
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「星宇小舖」首波上架商品包括由Airbus原廠設計出品的「STARLUX 飛行飄...
「星宇小舖」首波上架商品包括由Airbus原廠設計出品的「STARLUX 飛行飄帶鑰匙圈」「STARLUX Stanley保溫杯」、星宇人專屬的年度筆記本等。圖／星宇航空提供
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星宇航空購物網張國煒
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