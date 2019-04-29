小K粉看過來！星宇航空LOGO保溫杯、鑰匙圈可收藏了

2019-04-29 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



由張國煒成立的星宇航空仍在籌備期間已來勢洶洶，受到許多小K粉的支持。星宇航空今天宣布為回應粉絲的支持與期待，推出「星宇小舖」購物網站，以限量方式推出各項LOGO商品，讓喜愛星宇航空的朋友及航空迷，可以搶先收藏。

「星宇小舖」首波上架商品包括由Airbus原廠設計出品的「STARLUX 飛行飄帶鑰匙圈」，分為黑色、金色、A321neo及A350XWB兩機型共四款，以及詢問度最高的「STARLUX Stanley保溫杯」、星宇人專屬的年度筆記本等。

星宇航空表示，由於許多熱情的網友，通過留言或私訊表達希望能收藏星宇航空相關物品，「星宇小舖」也就因此誕生了。上線初期雖無豐富的品項，但所有商品皆採限量發行，售完即不再補貨。未來將不定期推出各式品牌周邊商品及旅行小物。「星宇小舖」並非以營利為目的，而是希望藉由這個平台，能提早與未來的旅客們有進一步的互動，逐步累積品牌喜好。