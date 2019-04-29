高雄與中油合作開發「右沖宿舍區」

2019-04-29 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市都市發展局長林裕益今天上午在高雄市議會說明，中油高煉廠的最新進度，行政院已核定「循環經濟推動方案」，其中，中油高煉廠非污染土地76公頃，將轉型為「循環技術暨材料創新研發專區」。高雄市政接著要與經濟部、中油公司協調推動平台，協助廠區加速轉型，協調與中油公司合作開發「右沖宿舍區」，等中油董事會同意，就接續辦理都市計畫變更及更新工作。

都發局說，右沖宿舍區約有0.55公頃，南側臨後昌路，是後勁地區重要聯外道路，道路兩側沿街商業使用；東側緊鄰左楠路及捷運油廠國小站；北側是尚未開闢的公園用地及河道用地；西側緊臨莒光及右昌聚落，具結合捷運場站發展優勢。

林裕益說，推動產業、活化土地是高雄市都發展的工作重點。為加速高雄舊港區的活化開發，市政府與港務公司合組成立的「高雄港區土地開發公司」，將繼棧二庫的開發營運。今年上半年，計畫接續推動4到8號碼頭，及21號碼頭棧庫的招商開發，串聯駁二、愛河周邊商圈與景點，形成高雄特有的港區水岸樂園，預計招商引資120億元，創造3500個就業機會。

還有，配合推動高雄新市鎮後期地區的轉型，打造新產業走廊，高雄市政府與中央合作推動設置科學園區，（橋頭科學園區），計畫提供185公頃產業專用區。目前已進入內政部都委會都市計畫變更審議階段，未來營運，將可提供1萬7000個就業機會，年產值達1900億元。

都發局也配合經發局報編「仁武產業園區」辦理都市計畫變更，計畫提供48公頃產業專用區用地，創造6300個就業機會，年產值超過242億元，園區計畫已在今年3月19日通過內政部都委會審議，未來將可加速傳統產業，轉型高值化產業。