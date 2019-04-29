慶祝日本天皇登基 AirAsia推出日本線單程501元

2019-04-29 10:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



亞洲低成本航空領導品牌AirAsia今（29）日宣布，慶祝日本新皇登基，特以日本天皇登基日5月1日，推出日本線限時72小時「日本天皇登基」特價，單程未稅501元起，邀請大家跟著日本天皇登基，一起便宜登機。

第125代日本天皇明仁將於4月30日退位，平成時代正式結束，德仁親王與雅子妃將於5月1日正式登基成為新天皇與新皇后，新年號「令和」時代正式來臨。

AirAsia慶祝日本新皇登基，以日本天皇登基日為價格，推出「日本天皇登基價」：台北－名古屋單程未稅501元起；台北－大阪單程未稅1,001元起，特價時間為4月30日0時至5月2日23:59，出發日期為2019年4月30日至6月30日的機票。

AirAsia 台灣行銷業務總經理陳長星表示，AirAsia自從今年初正式開航日本航線之後，就受到很多台灣哈日族的重視與熱愛，而在我們正式開飛的這一年，剛好也一同見證日本「令和」時代來臨，除日本政府以「黃金十連休」慶祝之外，AirAsia也推出日本線單程未稅501元起的價格，邀請台灣民眾一起登機前往日本參與黃金周盛事，感受新時代的來臨。