星宇航空粉絲注意！「星宇小舖」上線囉

2019-04-29 10:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



星宇航空成立即將屆滿一年，為回應粉絲的支持與期待，今（29）日推出「星宇小舖」購物網站，將以限量方式推出各項LOGO商品，讓喜愛星宇航空的朋友及航空迷，可以搶先收藏。

「星宇小舖」網址為shop.starlux-airlines.com，首波上架商品包括由Airbus原廠設計出品的「STARLUX 飛行飄帶鑰匙圈」，分為黑色、金色、A321neo及A350XWB兩機型共四款，以及詢問度最高的「STARLUX Stanley保溫杯」、星宇人專屬的年度筆記本等。

上線初期雖無豐富的品項，但所有商品皆採限量發行，售完即不再補貨，未來也將不定期推出各式品牌週邊商品及旅行小物，讓大家可以共同參與星宇航空成長的每一步。

星宇航空表示，自籌備初期開始，受到廣大粉絲及民眾的支持與鼓勵，星宇航空除了感激、更是珍惜。由於許多熱情的網友，通過留言或私訊表達希望能收藏星宇航空相關物品，「星宇小舖」也就因此誕生了。

「星宇小舖」並非以營利為目的，而是希望藉由這個平台，能提早與未來的旅客們有進一步的互動，逐步累積品牌喜好。