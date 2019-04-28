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保護唯一的地球 BRITA力推濾水壺取代瓶裝水

2019-04-28 18:33經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

迎著晨曦，上萬名跑者集結在台北市政府、大佳河濱公園兩地，準備參與國家地理頻道主辦「2019世界地球日路跑—要塑膠還是要地球？」減塑路跑活動。

BRITA 台灣長期響應環保社會責任，持續贊助「世界地球日路跑活動」，本次更攜手BRITA活動大使江宏傑一起呼籲全民落實減塑，這也是金牌桌球選手江宏傑在晉身四口之家以後首度現身公開活動，為公益環保發聲。

江宏傑表示，塑膠垃圾危機已經嚴重汙染地球，為了下一代思考，大家對於減塑行動不能再輕忽敷衍，由他率先做起，在居家生活或運動的時刻，以重複使用的濾水壺取代飲用瓶裝水，愛地球的最好方式就是立刻實現「濾」生活。

已晉升一家四口的江宏傑表示，之前老婆大部分時間在待產，現在兩人還要照顧小小愛、小小傑，很多時候無法分神在家開伙而改點外送餐食，平常都會提醒店家不用提供免洗餐具，改用自家的筷子吸管，另外在外出訓練、或帶小孩出去玩的時候，都需要隨身準備飲水。

以前為了方便都習慣花錢買瓶裝水，但同時也製造了塑膠垃圾。認識BRITA之後，逐漸地養成準備隨身型濾水瓶的習慣，也為女兒準備了專用水壺，不僅可以減少使用寶特瓶，同時還可達到淨水的好處，兼顧喝水品質與環保。

身為父母總是更在意為下一代的未來，因此江宏傑更希望透過身體力行、呼籲全民一同響應減塑，為永續環境盡一份心力。環保的觀念需要落實在生活中許多的小事中去實踐，即便不一定每次都能達成，但只要隨時隨地從自身做起減塑，持續累積並帶動身邊的親友加入，就能夠一點一滴地改變世界、保護我們唯一的地球。

塑膠垃圾危機已經嚴重汙染地球，BRITA長期以來響應減塑環保生活的理念，BRITA全球總部自2016年起與世界鯨豚保育協會合作推廣減塑，BRITA台灣也與國內飯店業者合作推動使用濾水壺來取代瓶裝水，減少一次性塑膠垃圾的產生。

此外，BRITA更持續贊助「世界地球日路跑活動」，希望喚醒國人重視塑膠垃圾對環境和生態造成的威脅和傷害。

BRITA台灣碧然德公司總經理金則蕙表示，台灣人每年約丟棄超過45億支寶特瓶，其中大多數為瓶裝水，塑膠廢棄物產量驚人，然而塑膠產品並不是萬惡的，但要思考如何物盡其用、不浪費資源，才能為下一代守住永續節能的生態環境與未來。

以BRITA濾水壺為例，每個濾水壺生產過程的碳足跡只有等量瓶裝水的3.6%，使用一年的濾水量就可以取代2,000支瓶裝水，僅僅以2018年的銷售使用量推估，BRITA已經和消費者一起為地球省下了3,700萬支寶特瓶，相當於242座101大樓，共減少6,478噸的二氧化碳排放量。

BRITA鼓勵消費者多加利用濾水壺、濾水瓶，獨家首創於路跑活動現場提供以濾淨裝置...
BRITA鼓勵消費者多加利用濾水壺、濾水瓶，獨家首創於路跑活動現場提供以濾淨裝置處理的純淨飲水，以實際行動兼顧安全飲水與環境保護。圖／BRITA提供
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BRITA台灣長期響應環保社會責任，持續贊助「世界地球日路跑活動」，2019年更...
BRITA台灣長期響應環保社會責任，持續贊助「世界地球日路跑活動」，2019年更攜手活動大使江宏傑一起呼籲全民減塑。圖／BRITA提供
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