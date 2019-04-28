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漫威迷先睹為快！Audi全新電動跑車亮相

2019-04-28 17:58經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

Audi持續發表多款純電概念車款，繼純電 Audi e-tron 休旅車於去年問世，Audi宣佈將於今年推出Audi e-tron Sportback。而在拓展電動車創新產品的發展上，預演未來Audi 純電性能跑車樣貌的 Audi e-tron GT concept，更計劃在兩年內發表其量產車型。

在此之前，Audi e-tron GT concept搶先於全球強檔熱片漫威《復仇者聯盟：終局之戰》當中現身，擔當英雄最新剽悍座駕，帥氣穿梭於電影情節當中，讓漫威迷先睹為快。

除了造車技術日新月異，創新智慧科技正逐漸改變現有的生活模式，Audi Taiwan今年再度舉辦2019 Audi Innovation Award (AIA)，持續扶植台灣優秀新創團隊，提供接軌國際舞台的機會。

AIA決賽暨頒獎典禮將於5月29日在COMPUTEX活動期間假台北國際會中心盛大舉行，其中NVIDIA、Microsoft、AWS及北京Audi創新實驗室等多家合作夥伴也將共襄盛舉，本屆優勝隊伍將有機會前往德國Audi總部進行概念驗證(Proof of Concept)，同時更可與國外傑出新創團隊、創投業者進行交流，拓展國際視野。

台灣奧迪公司表示，未來智慧移動將不再受限於車輛，創新智慧科技將與人類生活有更深的連結，邀請更多人一同加入AIA決賽暨頒獎典禮，一同探索智慧移動生活更多的可能性。

讓漫威迷先睹為快的奧迪電動車
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