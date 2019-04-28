漫威迷先睹為快！Audi全新電動跑車亮相

2019-04-28 17:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



Audi持續發表多款純電概念車款，繼純電 Audi e-tron 休旅車於去年問世，Audi宣佈將於今年推出Audi e-tron Sportback。而在拓展電動車創新產品的發展上，預演未來Audi 純電性能跑車樣貌的 Audi e-tron GT concept，更計劃在兩年內發表其量產車型。

在此之前，Audi e-tron GT concept搶先於全球強檔熱片漫威《復仇者聯盟：終局之戰》當中現身，擔當英雄最新剽悍座駕，帥氣穿梭於電影情節當中，讓漫威迷先睹為快。

除了造車技術日新月異，創新智慧科技正逐漸改變現有的生活模式，Audi Taiwan今年再度舉辦2019 Audi Innovation Award (AIA)，持續扶植台灣優秀新創團隊，提供接軌國際舞台的機會。

AIA決賽暨頒獎典禮將於5月29日在COMPUTEX活動期間假台北國際會中心盛大舉行，其中NVIDIA、Microsoft、AWS及北京Audi創新實驗室等多家合作夥伴也將共襄盛舉，本屆優勝隊伍將有機會前往德國Audi總部進行概念驗證(Proof of Concept)，同時更可與國外傑出新創團隊、創投業者進行交流，拓展國際視野。