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巨城歡慶生日 要打造最有溫度的購物中心

2019-04-28 15:38經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

Big City遠東巨城購物中心開幕七年來，成功串連生活、時尚、美食、娛樂一站購足成為桃竹苗全年齡客層歡聚首選，更是新竹地區最具代表的地標之一。遠東巨城購物中心董事長李靜芳今（28）日在慶生會中許下願景，要打造成最有溫度的購物中心。

Big City遠東巨城購物中心持續引進獨家人氣品牌，來強化體驗經濟。巨城小編也接地氣、用心與粉絲搏感情，於日前（4月20日）順利突破50萬粉絲大關，成為全台同業之冠，在數位3多的時代，巨城獨有的鐵粉大軍，成為邁向新經濟新零售的強大資產。

李靜芳表示，Big City以人為本的管理凝聚了所有員工及廠商的向心力，七年來團隊克服各種困難，跳脫傳統零售框架，不僅業績屢創新高，去年更獲得「內政部消防署107年優良防火管理措施場所」和「經濟部Buying Power—社會創新產品及服務採購獎勵機制特別獎」雙料國家級肯定。當前線服務的清潔、保全人員親口要求希望一直留在巨城工作時，更堅定我秉持「以人為本」的初衷，守護巨城人健康、營造一個樂活舒適的職場

今天的生日慶造勢活動中，李靜芳帶領現場超過600位主管同仁及專櫃人員，高舉標語齊聲喊出「健康飲食勤運動」、「保持樂活好舒壓」、「清新職場拒菸害」、「幸福快樂巨城人」口號，展現持續推動職場健康的決心。

李靜芳指出，巨城不只是照顧員工，更致力將寶貴資源投入社會建立共好。巨城不只是商場，更是藝文與公益的平台，希望消費者到巨城不只是購物，還能接觸國際級音樂與各式精彩展演，認識弱勢團體並給予支持。

開幕至今，巨城已舉辦逾400場公益活動，受惠團體達220個，成功吸引超過80萬人次參與。李靜芳欣慰的說，巨城團隊的創新力與執行力也展現在公益活動中，例如首創天主教兒童德蘭中心小志工體驗營及就學資助，四度協助犯罪被害人保護協會新竹分會馨生人展售會屢創佳績，與新竹網路扶輪社合作連續兩年寫下大新竹區單日單點最高捐血袋數的輝煌紀錄。

在這充滿愛與溫暖的慶生日，Big City邀請長期合作的社福夥伴，包含：德蘭兒童中心、新竹縣那羅部落、犯罪被害人保護協會新竹分會、心路基金會新竹分會、老玩客社會企業、新竹網路扶輪社及活力滿分社區復健中心等團體，一起進行一場「愛分享義賣園遊會」，帶來精心準備的高山農作、原民飾品、皮包配件、香氛精油手工皂、手工蛋捲餅乾還有童玩體驗DIY，讓巨城今年的生日慶更有意義。

Big City做公益也拚業績，在生日慶母親節前夕推出最新人氣品牌店櫃陸續登場，春季改裝引進韓國彩妝品牌「innisfree」、「ETUDE HOUSE」，還有全台首家進駐購物中心的輕奢珠寶品牌「ALUXE」，提供消費者更多新選擇；積極打造「最大餐飲集結地」美食品牌來勢洶洶，桃竹苗獨家超高CP值的「鉄火牛排」以及新竹獨家「祥富水產」火鍋超市都讓消費者們引頸期盼，5、6月還有更多令人驚豔的新櫃即將開幕。

遠東巨城購物中心董事長李靜芳今（28）日在慶生會中許下願景，要打造成最有溫度的購...
遠東巨城購物中心董事長李靜芳今（28）日在慶生會中許下願景，要打造成最有溫度的購物中心。圖／業者提供
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Big City遠東巨城購物中心歡慶七周年慶。圖／業者提供
Big City遠東巨城購物中心歡慶七周年慶。圖／業者提供
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