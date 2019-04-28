今年Q1陸客來台數近80萬 創蔡政府三年來最大漲幅

2019-04-28 10:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



陸客來台升溫，據交通部觀光局統計指出，今年第1季來台人數近80萬人，較去年同期增加約11萬，成長16%，為蔡政府執政三年來首見的大幅成長，且為三年來最大成長幅度，而4月陸客來台狀況持續暢旺，五一假期來客數也可望創三年來新高，預期第2季也將持續增長。

觀光業者認為，兩岸關係持續低迷，加上去年2月花蓮地震，不只陸客來台縮減，韓國來台的人數也因此減少，所以去年第1季的基期較低，而今年陸方明顯沒有管制來台人數，又外傳年底我總統選舉熱季前，陸方將會縮減團客，很多陸客趕在上半年來台，因而原本3月的淡季卻意外爆量，致使第1季整體陸客來台人數，創下三年來新高紀錄。

對於第1季陸客來台人數成長，不只團客有「爆團」的情形，自由行也持續增加，加上「韓流」效應持續延燒，高雄陸客住宿率位居全台第一，交通部觀光局官員表示這是第1季陸客來台的情況，實際增長原因還需多方了解，目前無法評論。

據觀光局統計，春節假期本來就是陸客來台旺季，今年亦是如此，所以2月陸客來台情況相當踴躍，而原本春節後的3月淡季，陸客團平均每日來台人數有近四千人，比之前的2,200多人要多上近一倍，加上自由行人數一天都有五千人，故3月陸客來台人數較去年同期大幅增加了85%，第1季的人數寫下近三年來最高紀錄。