台灣第一家網紅培訓班上路 靠什麼讓政府投資280萬？

2019-04-28 08:40 聯合新聞網 文章提供／遠見



從前公司創辦人胡新致（左）和Miss布（右）。 圖片提供／遠見 分享 facebook 自媒體時代來臨，有調查顯示，四成四的上班族希望透過上課培訓方式，變成網紅。去年，台灣則出現了第一家網紅培訓班，甚至受到政府重視，還獲得280萬元補助。

成立才一年的從前公司，就是唯一拿到國發基金補助的網紅培訓班。30歲的創辦人胡新致不僅開班授課，幫助有心人一圓網紅夢，也發揮共享經濟的精神，開放攝影器材和攝影棚，與網紅共同使用。

胡新致本身不是網紅，卻因工作關係，帶著伊梓帆、泱泱等藝人到電視台上通告，意外發現網紅培訓商機。

2017年，他初試啼聲，和當時就讀育達高職高三的林建銘、林俊銘雙胞胎兄弟組成團隊，以校園生活為題材，幫他們拍攝喜劇《銘銘就》，吸引18~24歲的學生，最高創下75萬人次觀賞，讓銘銘兄弟走在路上，都有人要求合照。

雖然大學念的是休閒觀光，胡新致卻更熱愛表演，16歲開始跳霹靂舞，參加過捷運盃，還在台灣街舞比賽晉級前四名。21歲開始當導遊，他把賺來的錢都花在上戲劇表演與口語表達課。連當兵也在藝工隊，奠定他往表演行業發展的基礎。

23歲那年，胡新致到公關公司當活動企劃，利用假日跳街舞、當導遊，成為一名斜槓青年。後來，他轉到經紀部門當執行經理，進出電視台，看到節目製作、唱片界都緊縮預算，經紀公司很難賺到錢，更不願意投資藝人。

由於通告減少，藝人發展受限，又受限於經紀合約，不能離開，分潤糾紛、互告事件層出不窮。不過，胡新致卻發現，自媒體興起後，網紅不必靠經紀公司，也能建立知名度。直覺這將是藝人的新機會。

「傳統藝人需要依賴經紀公司栽培，網紅可以創作影片、上架頻道、經營粉絲團，不需要受傳統經紀約束縛，」他說出兩者的差異，甚至只要有手機，人人都可以當網紅，組織團隊進而創業，開啟自己的影音事業。

網紅加速器不簽經紀約

他想把自己的經紀工作轉型為網紅培訓，幫助人們發現自我特色當網紅。就在2017年，胡新致還自學編劇、攝影、剪輯等影音技術。由別於傳統的經紀人，他不簽經紀約，定位為加速器，輔導網紅創業。

「網紅都要會說故事，而故事開頭總是『從前從前……，』就當成公司的名字吧！」胡新致說出取名「從前」的緣由。

去年，他在育達高職表演藝術科任教，發現高中生林建銘、林俊銘兄弟有表演天分，經常主持節目，還幫學校招生，就想打造他們成為網紅。於是準備了10萬元創業金，再向親友借貸40萬元和一部相機，開始編寫劇本，幫兄弟倆拍起校園喜劇。

銘銘兄弟在「現在學生系列」表演戀愛劇，走進校園採訪學生，搞笑的劇情和表演在校園裡產生不小共鳴，他們還參加「超級新人王+」比賽，接受製作人沈玉琳指導，拿到亞軍，讓胡新致的事業有好的開始。

「我學會拍片、剪片，才知道自己有其他技能，可以當網紅，」粉絲團有56萬人的Miss布丁說。她原本在唱跳女子團體，苦於沒有演出機會，寧可賠錢，解除經紀約。接受胡新致培訓不到一年，接到手遊廣告代言，還要發行單曲。

不只如此，布丁還打造個人品牌，生產飲用水、布娃娃等周邊商品。她慶幸著作權都歸自己，不會有傳統娛樂圈，著作權在經紀公司，藝人解約後，不得使用的問題。

目前在醒吾科大念書的銘銘兄弟，也立下創業目標，打算畢業後，成立「銘銘就工作室」，專注演藝工作。

胡新致不諱言，培訓開課的利潤不多，幫網紅找到廠商代言，才是獲利來源。他這樣的經營模式讓台灣投資天使協會秘書長蘇拾忠都感到心動，「我也想接受培訓，從素人變網紅！」他笑著說。

在台灣創投界多年，看過無數新創事業的蘇拾忠表示，他想將自己的投資經驗拍成影片，成為知識型網紅。他認為，胡新致的網紅培訓班，如同新媒體製造工廠，市場上還沒有類似輔導網紅創業的加速器，難怪能獲得政府補助。

創業才短短一年，胡新致就拿到國發基金150萬元補助，台北市政府和經濟部也補助130萬元，積極輔導美妝、甜點烹飪、服裝穿搭、潛水衝浪等不同類型的網紅，連第二屆《超級星光大道》的冠軍賴銘偉也與他合作，拍攝《搖滾宮主出任務》。

創業起頭難，所幸都能按時發放薪水，除幫網紅拍片外，甚至還有想跨足網紅的企業家委託他，協助經營個人頻道。他相信自己已找到創新的表演天地，只要堅持腳步，向前邁進，就能幫助更多人挖掘個人特質，走進網路世界。 成立才一年的從前公司，是唯一拿到國發基金補助的網紅培訓班。 圖片提供／遠見 分享 facebook

（作者／黃漢華 攝影／蘇義傑 本文出自2019.04.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）