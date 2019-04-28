貿協越南辦快閃店 聚焦飲料、居家、運動、醫療4大領域
根據越南統計總局統計，2018年越南GDP 成長7.08%，貿協指出，人民消費力持續提升，吸引全球廠商紛紛進駐布局，而台灣廠商看好當地龐大潛力商機積極拓銷同時，卻也得面對各國競爭，為擴大布建市場通路，急需面對消費大眾，爭取面對面之宣傳推廣及促銷，因此今年於胡志明市地標Saigon Center百貨公司辦理「快閃店」活動，聯手台灣精品廠商進駐。
貿協表示，這是繼2017年於越南胡志明市人潮匯集之知名時尚地標「Saigon Center百貨公司」設立台灣精品「快閃店」體驗行銷活動，並獲得民眾熱烈迴響後，今年再度強勢回歸，這場由經濟部國貿局主辦，貿協執行的「臺灣產業形象廣宣計畫（IEP）」，今年經駐胡志明市辦事處協助爭取，自4月27日至5月1日於越南民族日長假期間，在該市目前最熱門之Saigon Center一樓中庭廣場盛大開幕。
快閃活動涵蓋飲料、居家生活與教育、運動休閒及健康醫療等四大主題，貿協指出，飲料區有龍泉的氣泡水、合昇昌的驚奇瓶以及誠商行的醒酒器，為民眾帶來革命性的飲料創新體驗，現場有許多外籍旅客對此皆嘖嘖稱奇，民眾瘋狂排隊領取飲料，目前已有新加坡商敲定於今年6月來台談後續合作事宜，擴大雙邊合作機會。
居家生活方面，FECA（鐵炭）的創新性防水性掛勾比一般家用的掛鉤黏著度高出十倍，受到許多家庭主婦的熱愛，此外籃球架亦是孩童的關注焦點，才剛開幕就已有民眾直接購買；再來是教育區的智高，將教育理念融入遊戲中，為現場孩童創造一個快樂學習的嶄新空間，其中適合各年齡層的綠能、風力及水利等友善環境創意組裝產品皆已售罄。
在運動休閒方面，有督洋的按摩椅與喬山的功能訓練機及跑步機，讓更多愛好運動的消費者，享受俱樂部高規格等級的休閒與健身器材；最後則為健康醫療部分，包括DermaAngel的痘痘貼以及安妮絲薇的面膜，讓佔有越南大量人口的年輕族群們趨之若鶩，詢問度非常高，綠能奈米科技的軟針灸醫療用貼布、隨身圓墊及享瘦帶，民眾接受度高，紛紛表示看好其在越南市場的發展。
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