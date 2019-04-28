貿協越南辦快閃店 聚焦飲料、居家、運動、醫療4大領域

2019-04-28 05:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



根據越南統計總局統計，2018年越南GDP 成長7.08%，貿協指出，人民消費力持續提升，吸引全球廠商紛紛進駐布局，而台灣廠商看好當地龐大潛力商機積極拓銷同時，卻也得面對各國競爭，為擴大布建市場通路，急需面對消費大眾，爭取面對面之宣傳推廣及促銷，因此今年於胡志明市地標Saigon Center百貨公司辦理「快閃店」活動，聯手台灣精品廠商進駐。

貿協表示，這是繼2017年於越南胡志明市人潮匯集之知名時尚地標「Saigon Center百貨公司」設立台灣精品「快閃店」體驗行銷活動，並獲得民眾熱烈迴響後，今年再度強勢回歸，這場由經濟部國貿局主辦，貿協執行的「臺灣產業形象廣宣計畫（IEP）」，今年經駐胡志明市辦事處協助爭取，自4月27日至5月1日於越南民族日長假期間，在該市目前最熱門之Saigon Center一樓中庭廣場盛大開幕。

快閃活動涵蓋飲料、居家生活與教育、運動休閒及健康醫療等四大主題，貿協指出，飲料區有龍泉的氣泡水、合昇昌的驚奇瓶以及誠商行的醒酒器，為民眾帶來革命性的飲料創新體驗，現場有許多外籍旅客對此皆嘖嘖稱奇，民眾瘋狂排隊領取飲料，目前已有新加坡商敲定於今年6月來台談後續合作事宜，擴大雙邊合作機會。

居家生活方面，FECA（鐵炭）的創新性防水性掛勾比一般家用的掛鉤黏著度高出十倍，受到許多家庭主婦的熱愛，此外籃球架亦是孩童的關注焦點，才剛開幕就已有民眾直接購買；再來是教育區的智高，將教育理念融入遊戲中，為現場孩童創造一個快樂學習的嶄新空間，其中適合各年齡層的綠能、風力及水利等友善環境創意組裝產品皆已售罄。