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台灣世曦成立設計中心扶植年輕建築師實踐創業夢想

2019-04-27 12:48經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

為了善盡企業社會責任、協助周邊都市更新，台灣世曦工程顧問今（27）日在公司12週年慶的同時舉行成立設計中心揭牌儀式，除了將提供有意創業的年輕建築師從事危老建築重建的創意空間，並與多家銀行、知名營造建設公司簽訂「危老建築物重建計畫」合作宣言。

台灣世曦董事長周禮良表示，去（2018）年在全體同仁齊心努力下又締造佳績，2019年是創新與挑戰的一年，台灣世曦秉持立人達人的企業精神，以社會公益服務為出發點成立RESET設計中心，企盼今年能夠讓公司更創新，並且能有機會扶植年輕建築師加入創業的行列。

周禮良表示，年輕人創意中心由台灣世曦的董事張清華建築師所提出，經過台灣世曦一年八個月的籌備規劃，最後由世曦提供多元軟、硬體資訊及空間讓年輕建築師創業與諮詢，年輕建築師亦可透過台灣世曦與校園建立研討互動的交流平台。

周禮良說，發展「設計4.0」是從手繪設計1.0，電腦繪圖設計2.0，BIM 3D繪圖設計3.0，到以3D設計自動化為手段，導入實境模擬視覺化溝通為目的，最後超脫設計，達到另一境界以「溝通」為主體完成設計的目的；以現階段來說，設計的速度還不夠快，等5G出來後才能快速完成。設計自動化完成後，有能力的人都能到設計中心，工作範圍不只是台灣而已，全世界都可來。

周禮良表示，在籌備過程中，發現建築是最先可達到此目標的，因此，由建築方面的同仁來協助成立設計中心，台灣世曦提供多元軟、硬體資訊及空間，扶植年輕建築師去創業，發揮創意。設計中心第一階段將做的是危老建築重建，協助周邊都市更新，不以營利為目的，讓政府安家固園，建構永續發展城市，共同為社會經濟發展盡一份心力。

今天的揭牌儀式，除了出席的交通部主秘陳進生、台灣世曦董事張清華、林雪花及淡江大學建築系相關學者專家外、尚有台灣銀行、台灣土地銀行、華南商銀、兆豐商銀、台北富邦銀行等銀行團代表及大陸工程、榮工工程、中華工程、建國工程、潤弘精密工程、皇昌營造、互助營造、勤美公司等營造大廠蒞臨參與共襄盛舉，並簽訂「危老建築物重建計畫」合作宣言。

台灣世曦為知識與技術密集智慧型工程顧問服務業，擁有近2,000名優秀專業員工，具備充足設計工具、軟體、硬體及大數據。在公司既有資源及組織架構下，整合銀行團及營造廠、設計中心及危老重建工作站，提供危老重建全程一條龍作業的服務，從輔導、整合、重建構想、財務分析、重建計畫申請、貸款到規劃、設計、施工、監造、交屋、售後服務等透明公開流程，結合公司既有50年工程經驗與口碑、導入創新設計4.0開發技術，為工程產業建立優質服務的新紀元。

設計中心的空間利用以多元使用為主，設置危老重建工作站、結合建築知識庫牆、彈性展示及研討活動空間、交誼區、休閒討論區、共同作業空間等，為了匯聚設計能量並重新定義設計的態度及專業間的相互合作，以分區主題將原有圖書館重新規劃，以流暢的動線及開放的視野將各個空間主題串聯，讓使用者都能擁有獨立且輕鬆舒適的工作環境。

『危老建築物重建計畫』合作宣言，參與合作公司代表們合照。（照片提供：台灣世曦工程...
『危老建築物重建計畫』合作宣言，參與合作公司代表們合照。（照片提供：台灣世曦工程顧問公司）
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台灣世曦12週年慶親子日活動暨設計中心揭牌儀式，交通部主秘陳進生主祕、台灣世曦董...
台灣世曦12週年慶親子日活動暨設計中心揭牌儀式，交通部主秘陳進生主祕、台灣世曦董事長周禮良及貴賓們啟動揭牌。（照片提供：台灣世曦工程顧問公司）
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交通部主秘陳進生與台灣世曦董事長周禮良在設計中心接受祥獅獻鳳梨、菜頭。（照片提供...
交通部主秘陳進生與台灣世曦董事長周禮良在設計中心接受祥獅獻鳳梨、菜頭。（照片提供：台灣世曦工程顧問公司）
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