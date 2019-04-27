台灣世曦成立設計中心扶植年輕建築師實踐創業夢想

2019-04-27 12:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



為了善盡企業社會責任、協助周邊都市更新，台灣世曦工程顧問今（27）日在公司12週年慶的同時舉行成立設計中心揭牌儀式，除了將提供有意創業的年輕建築師從事危老建築重建的創意空間，並與多家銀行、知名營造建設公司簽訂「危老建築物重建計畫」合作宣言。

台灣世曦董事長周禮良表示，去（2018）年在全體同仁齊心努力下又締造佳績，2019年是創新與挑戰的一年，台灣世曦秉持立人達人的企業精神，以社會公益服務為出發點成立RESET設計中心，企盼今年能夠讓公司更創新，並且能有機會扶植年輕建築師加入創業的行列。

周禮良表示，年輕人創意中心由台灣世曦的董事張清華建築師所提出，經過台灣世曦一年八個月的籌備規劃，最後由世曦提供多元軟、硬體資訊及空間讓年輕建築師創業與諮詢，年輕建築師亦可透過台灣世曦與校園建立研討互動的交流平台。

周禮良說，發展「設計4.0」是從手繪設計1.0，電腦繪圖設計2.0，BIM 3D繪圖設計3.0，到以3D設計自動化為手段，導入實境模擬視覺化溝通為目的，最後超脫設計，達到另一境界以「溝通」為主體完成設計的目的；以現階段來說，設計的速度還不夠快，等5G出來後才能快速完成。設計自動化完成後，有能力的人都能到設計中心，工作範圍不只是台灣而已，全世界都可來。

周禮良表示，在籌備過程中，發現建築是最先可達到此目標的，因此，由建築方面的同仁來協助成立設計中心，台灣世曦提供多元軟、硬體資訊及空間，扶植年輕建築師去創業，發揮創意。設計中心第一階段將做的是危老建築重建，協助周邊都市更新，不以營利為目的，讓政府安家固園，建構永續發展城市，共同為社會經濟發展盡一份心力。

今天的揭牌儀式，除了出席的交通部主秘陳進生、台灣世曦董事張清華、林雪花及淡江大學建築系相關學者專家外、尚有台灣銀行、台灣土地銀行、華南商銀、兆豐商銀、台北富邦銀行等銀行團代表及大陸工程、榮工工程、中華工程、建國工程、潤弘精密工程、皇昌營造、互助營造、勤美公司等營造大廠蒞臨參與共襄盛舉，並簽訂「危老建築物重建計畫」合作宣言。

台灣世曦為知識與技術密集智慧型工程顧問服務業，擁有近2,000名優秀專業員工，具備充足設計工具、軟體、硬體及大數據。在公司既有資源及組織架構下，整合銀行團及營造廠、設計中心及危老重建工作站，提供危老重建全程一條龍作業的服務，從輔導、整合、重建構想、財務分析、重建計畫申請、貸款到規劃、設計、施工、監造、交屋、售後服務等透明公開流程，結合公司既有50年工程經驗與口碑、導入創新設計4.0開發技術，為工程產業建立優質服務的新紀元。