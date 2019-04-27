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瘋傳「加油券」是詐騙！中油：2008年3月後就沒再印製

2019-04-27 12:19經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

網路詐騙又來了！中油表示，近日再有不肖份子以「台灣中油慶祝母親節活動，「中國石油」400元加油劵領取」為主題在手機通訊軟體LINE騙取民眾個資，台灣中油公司今（27）日再度澄清，台灣中油目前並未在手機軟體LINE設立官方帳號，公司正式名稱為「台灣中油股份有限公司」，非詐騙主題所稱「中國石油」，且自97年3月1日起已不再印製、販售LINE訊息所示油票，該詐騙手法粗糙拙劣且違反社會公序良俗，民眾請勿參加及轉傳，以免更多人受騙上當。

近年網路及手機App出現許多翻新詐騙手法，其中以在手機App及假冒官方臉書粉絲頁詐騙頻率最高。去年即有不肖人士多次假借「慶祝母親節分享連結即贈500元加油券」、「中油為父親節加油」及「慶祝中油100周年慶」等名義，於LINE群組散布詐騙訊息，今年再有假冒台灣中油臉書行詐騙之實，手法惡劣實不足取。

對於本次以母親節為名所流傳的LINE訊息，台灣中油再度澄清該活動訊息為詐騙訊息，該帳號並非台灣中油所設，所有行銷活動均以台灣中油正式發布的新聞稿、官網或授權加油站現場公告為依據，民眾如遇類似蓄意詐騙行為或內容，可先提出檢舉或請直接向台灣中油查證，以避免不知情民眾受害。

中油進一步強調，為落實環保概念及鼓勵顧客改用中油IC晶片卡，自97年3月1日起已不再印製、販售LINE訊息所示油票，且公司目前的正式名稱是「台灣中油股份有限公司」並非「中油公司」，至於冒用「台灣中油火炬」等商標欺瞞消費者之不法行徑，顯然觸法，台灣中油已主動調查瞭解，將視情況採取法律行動，以確保台灣中油資訊、交易安全，維護消費大眾權益。

中油提醒，自97年3月1日起已不再印製、販售油票，網路詐騙手法粗糙拙劣且違反社會...
中油提醒，自97年3月1日起已不再印製、販售油票，網路詐騙手法粗糙拙劣且違反社會公序良俗，民眾請勿參加及轉傳，以免更多人受騙上當。 圖／台灣中油公司提供
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中油公司詐騙LINE
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