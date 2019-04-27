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台中一中重建紅樓 國睦董事長拋磚引玉捐出千萬元

2019-04-27 12:16經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台中一中今（27）日歡慶104歲生日，同步舉辦「一中紅樓重建」募款啓動儀式，身為傑出校友的國睦工業董事長鄭明權，當場率先捐出1,000萬元，希望藉此拋磚引玉。

募款計畫根據建築構造的造價、樣式細節的考據還原、內部裝潢、各式軟硬體設施、營運維護基金、行政成本以及未來的文化內容產出與多媒體設備等預算，預計募資3.75億元用於建築與文化的重建工程。

今天的募款啓動儀式，除了鄭明權率先捐出1,000萬元之外，同為校友的環隆科技董事長歐正明、明通製藥董事長張光雄等人，也各捐款200萬元。

還有多位無法到場的校友，早已用口頭或書信表達對紅樓重建的期盼與支持，如台達電子鄭從華、門諾醫院黃勝雄、畫家林惺嶽、民視田再庭、廣告教父賴東明、總統府資政吳澧培、華僑名人吳澄敏、前台北關稅局長詹昭鐶、旺宏吳敏求、前行政院長毛治國。

以及前工研院副院長林敏雄、交大張懋中、台灣兒童心臟學之父呂鴻基、名醫賴春生、馬里蘭大學魏正毅、壢新醫院張煥禎、程泰集團楊德華、香港城市大學郭位、東華大學施正鋒等人，前聯電副董事長劉英達也捐款200萬元，說是一塊小磚。

台中一中是日治時期，由人民向政府爭取而來第一所專收台人子弟的中學，今天提前歡慶104周年生日，特別邀請一中創校最關鍵人物-林獻堂回到學校。金枝演社藝術總監王榮裕，以年度大戲<當迷霧漸散>中林獻堂的扮相現身台中一中，還有林烈堂嫡孫林振廷等人，共同見證象徵台灣人民精神的一中紅樓重建募款啟動儀式。

台中一中校長陳木柱表示，自去年3月校友們組成的一中紅樓重建促進委員會，向校方做出由校友們發動募款，配合校園莊敬樓改建案的規劃，將紅樓原貌重建後捐回母校。

擔任重建紅樓委員會主委的鄭明權表示，紅樓重建並不只是一個建築工程，而是一項文化工程。

紅樓從其外觀樣式、建築科技到建材元素，一一呼應了台灣人民面對困境時，以勇氣、智慧與團結展現的創校精神，這所學校與紅樓建築是一百多年前，從台灣頭到台灣尾全體人民，共同打造的家。

陳木柱也說，未來紅樓將在典雅復古的外觀下，蘊含著最領先的建築概念與科技，完整地延續創校的紅樓精神。當初一中紅樓誕生時，就是屬於全台灣人的文化資產，未來重生之後也將以文化資產的開放姿態，向全世界傳遞這一份在地的文化與歷史。

紅樓重建在以考據態度重現外觀的同時，內部構造也將採用最前沿的建築科技，建築師校友洪育成說，人類社會高速發展至今，永續與環境共存是現代建築的重要概念。

洪育成提出了以領先時代的CLT工法，來傳承紅樓的Pioneer精神，這種創新的木構造工法不只更加環保，在耐震、防火性能甚至優於傳統的鋼筋混凝土。

陳木柱還秀出一塊可以吃的磚頭，原來是以別具意義的建築元素紅磚為靈感，所開發的1:1原尺寸S磚吐司。

品美食、啖文化的創意，來自與三家被紅樓故事感動的台中在地公司，被校友總會秘書長施正心以紅樓故事引領進時光隧道後，三家公司發揮各自所長、專業分工。Umitata開啟創意負責設計，老牌的三能食品器具負責開發模具，專營高級麵粉的山琳有限負責吐司的烘焙。

老中青三代企業，環繞紅樓主題通力合作，打造出獨一無二的文創點心，細緻地呈現S磚的質地與紮實口感，品嘗美食同時感受深厚的文化。他們一起笑說，這是正港的「拋磚引玉」。

校方初步統計，今天首日即募得1,680萬元經費，迴響熱絡。

陳木柱說，各項成本的估算，將會在募款網站公告，成立募款專戶以專案專用，並委請會計師定期核查確保捐款的使用妥善性，募款詳情也會在校友總會官方網站中公告。

會場展示以別具意義的建築元素紅磚為靈感，所開發的1:1原尺寸S磚吐司。記者宋健生...
會場展示以別具意義的建築元素紅磚為靈感，所開發的1:1原尺寸S磚吐司。記者宋健生／攝影
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身為台中一中傑出校友的國睦工業董事長鄭明權（右），率先捐出1,000萬元，希望藉...
身為台中一中傑出校友的國睦工業董事長鄭明權（右），率先捐出1,000萬元，希望藉此拋磚引玉，由校長陳木柱（左）代表接受。記者宋健生／攝影
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台中一中歡慶104歲生日，同步舉辦「一中紅樓重建」募款啓動儀式。記者宋健生／攝影
台中一中歡慶104歲生日，同步舉辦「一中紅樓重建」募款啓動儀式。記者宋健生／攝影
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募款台中一中捐款
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