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新加坡「黃亞細肉骨茶」 進駐台北中山商圈

2019-04-27 00:13經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

新加坡最強殿堂級肉骨茶，擁有60多年歷史累積達千萬碗熱銷傳奇的「黃亞細肉骨茶」，繼2018年於台灣一級美食戰區-信義區開出海外首店締造佳績後，2019年往西插旗擁有「台北表參道」之稱的中山商圈，進駐新光三越南西店本館5樓，4月27日正式開幕。

歡慶新店開幕，黃亞細為回饋台灣消費者的支持與喜愛，推出更具彈性、超值的全新「自由配」點餐方式取代原有套餐，只要點購三款招牌肉骨茶（上等肉骨茶、綜合肉骨茶、經典肉骨茶）任一碗，即可享超值加購配餐三選一。

黃亞細三越南西店位於五樓，占地70坪，共設有87席座位，首度打造開放式廚房，整齊清潔的料理過程讓人一目了然。

客席區不僅擁有挑高格局、更擁有大片落地窗可欣賞南京西路景色，視野明亮開闊；室內風格延續台灣一號店，除了復刻打造新加坡總店牌匾招牌，更挑選大理石餐桌、娘惹風格牆壁與地磚，及復古吊扇，塑造充滿濃濃南洋風情的新加坡茶餐室風格。

為了更豐富菜單，黃亞細肉骨茶今年度也相繼推出新品，包括3月推出「經典肉骨茶」，主打豬小排，及「綜合肉骨茶」結合豬肋排與豬小排雙重美味。

為了迎接南西店開幕，備受好評的潮州滷水系列，也推出黃亞細肉骨茶新加坡本店人氣很高的滷大腸頭，每日新鮮進貨的大腸頭，經多次清洗與川燙，再以多種中藥材及南洋香料獨家配方調製、從炒糖色到熬煮每日費心製作的靈魂滷汁，先滷後燜，精準掌握時間，造就出毫無腥味、肉感豐厚口感軟中帶Q的滷大腸頭，滋味香美又下飯。

黃亞細肉骨茶台北三越南西店復刻打造新加坡總店牌匾招牌，更挑選大理石餐桌、娘惹風格...
黃亞細肉骨茶台北三越南西店復刻打造新加坡總店牌匾招牌，更挑選大理石餐桌、娘惹風格牆壁與地磚，及復古吊扇，塑造濃濃南洋風情的新加坡茶餐室風格。黃亞細肉骨茶／提供
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滷豬手拼盤。黃亞細肉骨茶／提供
滷豬手拼盤。黃亞細肉骨茶／提供
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黃亞細肉骨茶推出自由配點餐方式，任選肉骨茶加上149元好吃全包。黃亞細肉骨茶／提...
黃亞細肉骨茶推出自由配點餐方式，任選肉骨茶加上149元好吃全包。黃亞細肉骨茶／提供
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