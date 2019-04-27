公主遊輪攜手「奢享床墊」 讓旅客睡到不想下船

2019-04-27 00:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



出國旅遊就是想要放鬆心情，卻可能因為認床、作息不正常等原因而睡不好。全球豪華遊輪領導品牌「公主遊輪」與台灣睡眠學會理事、臨床心理師吳家碩合作，公布最新「台灣民眾旅遊睡眠大調查」，發現有6成以上旅客出國睡不好，主因是床的軟硬度、枕頭不同與時差。

為提供旅客最佳旅遊體驗，公主遊輪攜手美國睡眠醫學委員會認證的臨床睡眠博士邁克爾．布魯斯（Dr. Michael Breus）打造公主獨家「奢享床墊」，讓每一位賓客，在今年夏季造訪日韓的太陽公主號上，擁有極致舒適的海上睡眠體驗與遊輪假期。

公主遊輪台灣行銷總監陳欣德表示：「奢享床墊在2018年獲得美國遊輪評論家（Cruise Critic）評選為最佳遊輪床墊，接著在2019年台灣民眾旅遊睡眠大調查當中，我們發現在曾經搭乘過配有奢享床墊的公主遊輪賓客，有95%表示滿意這款床墊，對於在公主遊輪上的睡眠品質給予滿意評價的也達90%，甚至還有70%的賓客認為在公主遊輪上的睡眠品質較陸地旅遊或家中還要好，實為極大的肯定。2019年將有45,000張公主奢享床墊，覆蓋公主遊輪旗下所有船隻的22,000間艙房，讓賓客體驗再升級。」

共同打造公主奢享床墊的臨床睡眠博士邁克爾．布魯斯（Dr. Michael Breus）在記者會中提到：「人的生理時鐘可分為四種型態，分別為海豚型、獅型、熊型以及狼型每個人應該先瞭解自己的生理時鐘型態，才知道何時適合做什麼事，正確的作息時間才能夠讓自己擁有好的睡眠質量，同時也能更健康快樂、更有生產力。」

曾搭乘盛世公主號的名模王心恬，也分享難忘的「奢享床墊」體驗。她回憶：「2018年和姊妹淘一同搭乘盛世公主號前往日本慶生渡假，在出發前就聽說客艙內的奢享床墊非常舒服，等到躺上床墊時才真正感受到它的強大！因為軟硬適中的奢享床墊能夠支撐旅遊後的疲累身軀，搭配的織面布料十分細緻，碰觸到肌膚也覺得舒服，一覺好眠之後，隔天又能精神抖擻的往下一個行程前進。」

為了讓更多台灣民眾不用上遊輪就能體驗奢享床墊的魅力，公主遊輪於4月26日至28日，在信義威秀中庭徒步區重現，2018重點改裝的太陽公主號上的三大海上經典設施：一、無敵海景陽台艙，將「奢享床墊」搬到現場，民眾可以親自試躺感受它的魅力所在。

二、SHARE餐廳，是由知名美食節目《帥哥主廚到我家》主持人柯提斯‧史東為太陽公主號量身打造。整間餐廳的理念是圍繞「分享」的理念設計，要讓食物的美味經由人與人的交流，而更加美味。

三、公主遊輪與知名頻道 Discovery 合作推出的 Discovery 探索營，提供不同年齡層孩童主題空間，包括兒童專屬（適合3-12歲）以及青少年專屬（適合13-17歲），讓孩子們可以一同玩樂一同學習，探索不同樂趣。