親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

公主遊輪攜手「奢享床墊」 讓旅客睡到不想下船

2019-04-27 00:12經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

出國旅遊就是想要放鬆心情，卻可能因為認床、作息不正常等原因而睡不好。全球豪華遊輪領導品牌「公主遊輪」與台灣睡眠學會理事、臨床心理師吳家碩合作，公布最新「台灣民眾旅遊睡眠大調查」，發現有6成以上旅客出國睡不好，主因是床的軟硬度、枕頭不同與時差。

為提供旅客最佳旅遊體驗，公主遊輪攜手美國睡眠醫學委員會認證的臨床睡眠博士邁克爾．布魯斯（Dr. Michael Breus）打造公主獨家「奢享床墊」，讓每一位賓客，在今年夏季造訪日韓的太陽公主號上，擁有極致舒適的海上睡眠體驗與遊輪假期。

公主遊輪台灣行銷總監陳欣德表示：「奢享床墊在2018年獲得美國遊輪評論家（Cruise Critic）評選為最佳遊輪床墊，接著在2019年台灣民眾旅遊睡眠大調查當中，我們發現在曾經搭乘過配有奢享床墊的公主遊輪賓客，有95%表示滿意這款床墊，對於在公主遊輪上的睡眠品質給予滿意評價的也達90%，甚至還有70%的賓客認為在公主遊輪上的睡眠品質較陸地旅遊或家中還要好，實為極大的肯定。2019年將有45,000張公主奢享床墊，覆蓋公主遊輪旗下所有船隻的22,000間艙房，讓賓客體驗再升級。」

共同打造公主奢享床墊的臨床睡眠博士邁克爾．布魯斯（Dr. Michael Breus）在記者會中提到：「人的生理時鐘可分為四種型態，分別為海豚型、獅型、熊型以及狼型每個人應該先瞭解自己的生理時鐘型態，才知道何時適合做什麼事，正確的作息時間才能夠讓自己擁有好的睡眠質量，同時也能更健康快樂、更有生產力。」

曾搭乘盛世公主號的名模王心恬，也分享難忘的「奢享床墊」體驗。她回憶：「2018年和姊妹淘一同搭乘盛世公主號前往日本慶生渡假，在出發前就聽說客艙內的奢享床墊非常舒服，等到躺上床墊時才真正感受到它的強大！因為軟硬適中的奢享床墊能夠支撐旅遊後的疲累身軀，搭配的織面布料十分細緻，碰觸到肌膚也覺得舒服，一覺好眠之後，隔天又能精神抖擻的往下一個行程前進。」

為了讓更多台灣民眾不用上遊輪就能體驗奢享床墊的魅力，公主遊輪於4月26日至28日，在信義威秀中庭徒步區重現，2018重點改裝的太陽公主號上的三大海上經典設施：一、無敵海景陽台艙，將「奢享床墊」搬到現場，民眾可以親自試躺感受它的魅力所在。

二、SHARE餐廳，是由知名美食節目《帥哥主廚到我家》主持人柯提斯‧史東為太陽公主號量身打造。整間餐廳的理念是圍繞「分享」的理念設計，要讓食物的美味經由人與人的交流，而更加美味。

三、公主遊輪與知名頻道 Discovery 合作推出的 Discovery 探索營，提供不同年齡層孩童主題空間，包括兒童專屬（適合3-12歲）以及青少年專屬（適合13-17歲），讓孩子們可以一同玩樂一同學習，探索不同樂趣。

首度來台的睡眠博士邁克爾．布魯斯（Dr. Michael Breus）也將在4月27日下午3點，在太陽公主號體驗屋舉辦睡眠諮詢講座，幫助民眾更瞭解自己的睡眠生理時鐘，幸運者還能獲得邁克爾．布魯斯（Dr. Michael Breus）的新書《生理時鐘決定一切！》。

公主遊輪26日舉行與奢享床墊合作記者會。記者韓化宇／攝影
公主遊輪26日舉行與奢享床墊合作記者會。記者韓化宇／攝影
分享
太陽公主號於4月26日至28日開進信義威秀中庭徒步區，重現太陽公主號上三大海上經...
太陽公主號於4月26日至28日開進信義威秀中庭徒步區，重現太陽公主號上三大海上經典設施。公主遊輪／提供
分享
王心恬回憶與奢享床墊的第一次，不僅一覺好眠，隔天還能精神抖擻的往下一個行程前進。...
王心恬回憶與奢享床墊的第一次，不僅一覺好眠，隔天還能精神抖擻的往下一個行程前進。公主遊輪／提供
分享

太陽布魯斯
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

新加坡「黃亞細肉骨茶」 進駐台北中山商圈

2019-04-27 00:13

無敵奢華＋親民價格 LVMH集團酒吧開幕了

2019-04-26 20:48

台中國際旅展今熱鬧登場 搶攻暑假商機

2019-04-26 19:02

快速解決旅客疑問 桃機Line帳號首創聊天機器人

2019-04-26 15:54

全家會長潘進丁談零售未來式：店面越亂為何越賺？

2019-04-26 15:22

長榮航空服員釀罷工 給民營企業的一堂課

2019-04-26 14:46

暐順營造深耕竹科 台商回流再受益

2019-04-26 14:44

曾是模特兒的他不怕苦 踏入工地學營造

2019-04-26 14:41

高雄大社工業區降編 自救會28日將發動萬人陳情大遊行

2019-04-26 11:26

港都土地公是他 京城董事長蔡天贊獵地術靠「敢」

2019-04-26 08:57

高績效教練／目標管理 創造高績效

2019-04-26 04:56

思愛普結盟新漢 攻工業4.0

2019-04-26 02:32

國喬西進找生路…開了第一槍

2019-04-26 02:32

國喬砸百億 進軍丙烯市場

2019-04-26 02:29

管理錦囊／激發個人潛能 強化團隊戰力

2019-04-26 02:09

智慧經營／黃文杰 三策略擦亮品牌

2019-04-26 02:09

女力崛起 創剛柔並濟大未來

2019-04-26 01:55

百億投資 居民反彈…台電董座赴台南 拚鹽灘地種電

2019-04-25 23:45

打造港都特色…台灣女董事協會建言不少

2019-04-25 23:26

SAP攜手新漢進軍智慧製造市場 提升台商競爭力

2019-04-25 21:00

愈輕愈好！全新911做了這件事 車子重量少7%

2019-04-25 19:14

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

長榮航空服員釀罷工 給民營企業的一堂課

2019-04-26 14:46

日盛金殖利率6.6% 冠金控

2019-04-26 02:53

刷卡繳稅神卡 今年換它當

2019-04-26 02:20

金管會推雙語分行 台銀、兆豐、華銀等願任示範行

2019-04-26 06:21

友達首季轉虧 Q2訂單回溫

2019-04-26 02:32

立院三讀勞退條例 1.5萬永久居留者適用勞退新制

2019-04-26 12:25

首位小兵變大將 張雲鵬今正式接任華南金、銀董座

2019-04-26 11:18

國喬砸百億 進軍丙烯市場

2019-04-26 02:29

國喬西進找生路…開了第一槍

2019-04-26 02:32

房地產市場升溫愈來愈明顯 3月建融、房貸同創新高

2019-04-26 01:11

港都土地公是他 京城董事長蔡天贊獵地術靠「敢」

2019-04-26 08:57

穩懋 上季獲利減77%

2019-04-26 02:32

這家銀行不惜血本 每刷25元綜所稅給1元紅利點數

2019-04-26 22:54

誰說行動支付僅小額消費？ 他用LINE Pay買700萬元豪表

2019-04-26 10:10

一銀前總座換跑道 鄭美玲將掌第一金人壽

2019-04-26 02:53

台積電3奈米製程研發中心預定地 寶山用地環評還需補件

2019-04-26 16:56

高雄大社工業區降編 自救會28日將發動萬人陳情大遊行

2019-04-26 11:26

免稅天堂經濟實質法施行細則草案出爐 台商五要點因應

2019-04-26 10:09

國壽續接學生團體保險 保費仍為每人525元

2019-04-26 15:45

中租動能強 Q1大賺35億

2019-04-26 02:53

大船入港！台商回流投資衝破2,000億元

2019-04-26 17:35

外幣投資型保單 大衰退

2019-04-26 02:53

郭台銘訪眷村博物館 回想10萬起家創業過程

2019-04-26 15:38

AI旋風席捲 韓國瑜：微軟導入AI教育資源如大旱望雲霓

2019-04-26 11:14

彭双浪：開發軟硬整合商品

2019-04-26 02:32

星展銀 促鬆綁企業線上開戶

2019-04-26 02:53

挺開放銀行 推API平台串接

2019-04-26 02:53

桃機總經理人事確定 由董事林祥生接任

2019-04-26 17:33

張雲鵬回娘家 今天上任華南金及華南銀董事長

2019-04-26 20:02

網頁版線上報稅系統 安卓、iOS都能用

2019-04-26 14:41

郭台銘與竹科廠商座談 10位產業大老與會

2019-04-26 14:23

廉航倒閉 旅行不便險竟不賠

2019-04-26 14:18

領先指標轉呈上升 3月景氣燈號增3分續亮黃藍燈

2019-04-26 16:05

7職業工會欠繳勞保費 勞保局將暫停止給付

2019-04-26 12:39

HTC首部劇院級VR鉅片 7 MIRACLES正式上線

2019-04-26 11:03

特力屋攜機上盒業者OVO 推到府安裝、看正版內容

2019-04-26 15:11

國際區塊鏈登場 柯P：DLT是重要新興技術

2019-04-26 14:41

刷這張「神卡」繳稅 0.3%回饋無上限

2019-04-26 14:41

韓國瑜吸台商回高雄發財 擬專案供低利1.5%投資貸款

2019-04-26 19:35

高績效教練／目標管理 創造高績效

2019-04-26 04:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top