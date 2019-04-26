無敵奢華＋親民價格 LVMH集團酒吧開幕了

2019-04-26 20:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



LVMH集團旗下酒吧餐廳CÉ LA VI，今（26）日在微風南山最高樓48樓開幕，為CÉ LA VI在亞洲第五個據點。CÉ LA VI進入台灣市場，除了看好台灣餐飲市場的成長潛力，也把台灣視為進軍中國市場的灘頭堡。

CÉ LA VI Taipei為台北夜生活指標品牌the LOOP集團共同出資成立，位於微風南山48樓，可以俯瞰台北市外，也緊鄰台北101，是跨年夜看煙火的新選擇。

CÉ LA VI Taipei內設有餐廳及酒吧，俐落線條及溫暖的色調，呼應了其精緻優雅的品味特性，打造遠離喧嘩人群的空間。

CÉ LA VI在亞洲有五個據點，分別是新加玻、香港、吉隆坡、可倫坡、台北，今年夏天將前進上海，跨入中國大陸市場。

CÉ LA VI Taipei行銷經理林俊志表示，CÉ LA VI在全球的據點，都位於當地地標高樓的頂樓，提供一覽無遺的全景空間，且一定會有室外空間，讓客人在高空美景的伴隨下，追求歡愉、熱情與享樂。

很多人以為，CÉ LA VI的業態是「餐酒館」，但林俊志說，CÉ LA VI Taipei並不是餐酒館，「因為我們的餐點非常有特色」，主打亞洲創意料理，將台式、中式、泰式、馬來西亞甚至日式料理融合為一體。西式的擺盤，卻富含亞洲的精神。

CÉ LA VI Taipei目前提供中午及晚上套餐，午餐為每客800元至1,300元，晚餐為1,800元至2,300元。酒水方面，每杯調酒350元至400元，和信義區酒吧價格差不多。

林俊志強調，CÉ LA VI Taipei雖然提供消費者奢華的體驗，但價格卻「高貴不貴」，不會讓人望之興嘆，客群涵蓋30歲以上班族。尤其餐點部分，考量到台灣人重視CP值，所以一開始定價不會太高，先把口碑打出來，再做調整。

林俊志說，雖然CÉ LA VI在香港有據點，但台灣與大陸的文化更為接近。CÉ LA VI今年夏天將在上海開店，挺進大陸市場，所以台北是CÉ LA VI進入大陸市場前，一定要先立足的地方。