微風之夜將至 鑽石VIP會員享專屬VIP米其林法式午茶

2019-04-26 19:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



一年一度時尚盛事「微風之夜-亞洲瘋狂購物之夜」5月10日將到來，今年微風之夜為回饋微風鑽石VIP會員，即日起至5月10日17:00前，在活動期間為迎合今年微風之夜主題，打造VIP專屬服務空間，打造全新空間及米其林法式午茶專屬服務之外，也提供鑽石VIP會員專屬停車位。

微風表示，這次邀請來自米其林推薦餐廳、蔬食界賓士之稱的「Verde」 魔法甜點主廚劉隆昇Adam Liu,結合比利時頂級奢華DARCIS巧克力，以台灣經典的小籠包及鳳梨酥元素混搭創作出白巧克力小籠包；除了微風鑽石VIP會員之外，活動期間單日單櫃累計消費滿30萬元貴賓也可享尊榮禮遇。

今年微風之夜除了提升鑽石VIP會員的購物空間、更要讓貴賓們買的開心，盡情享受微風廣場尊寵服務的時尚盛事。微風也表示，鑽石卡友需年消費達500萬元，以及活動期間單日單櫃累計消費滿30萬。

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