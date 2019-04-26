台中國際旅展今熱鬧登場 搶攻暑假商機

2019-04-26 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



2019台中國際旅展今起到29日熱鬧登場，為了搶攻暑假親子遊商機，今年參展廠商與攤位增加近5成，增加到500多個攤位、450多家業者參展，除國際旅遊推出驚喜特惠方案，國內五星級連鎖飯店、環島超值住宿2.3折起，五星級餐券秒殺搶購，度假村遊樂園也是折扣大車拚，現場買氣熱絡。

主辦單位表示，台中旅展今年的參展廠商暴增近五成，祭出的優惠促銷內容鐵定更勝以往，多家大型旅行社紛紛打出預購國外旅遊行程現省20％、現場預購現砍5000到1萬元；此外，國內五星級飯店住宿券下殺2.9折起；還有1元競標、住宿券買1送1、泡湯券現場免費送等促銷案。

台中國際旅展在國際旅遊部分，多家旅行社推出驚喜特惠方案，例如澳門自由行、香港自由行，台中旅展價下殺2,999元起；日本自由行最低5,999元起；荷比法10日旅39,900元；峇里島5日遊、6人成行，小資價6,990元起；韓國首爾星光樂天5日遊、下殺9,888元起；「泰國泰福氣5日」歡樂價17,500元。

國內「五星級餐券秒殺區」也是一大熱點，包括日月潭涵碧樓、星享道酒店、清新溫泉飯店、台中亞緻大飯店、台中兆品酒店、台中林酒店、台中金典酒店、成旅晶贊飯店台中民權、潛立方旅館、溪頭米堤SPA套餐券等。