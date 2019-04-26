台中國際旅展登場 五星級連鎖飯店環島超値住宿2.3折起
邁入第19屆的「2019台中國際旅展」今(26)日盛大登場，今年展出規模再創新高，450家國內外廠商齊聚一堂，五星級連鎖飯店、環島超值住宿2.3折起，五星級餐券秒殺搶購，度假村遊樂園也是折扣大車拚。
堆疊了19年的口碑與實績，每年固定在4月舉辦的「台中國際旅展」，已成為中部地區的年度盛典之一。今年「台中國際旅展」於26日起至29日在台中國際展覽館舉辦，計有450家廠商、500多個展位參展。
主辦的台中世貿中心，辦展的專業度受到國內外旅遊業者肯定，展場中超過七成業者，將此展列為該公司在中部地區一年一度唯一參加的展覽活動，也讓此展獨具特色，人潮與買氣一枝獨秀。
另一方面，許多中部地區的民眾，更將此展視為全家人規劃年度旅遊的重要活動。也讓「台中四月天」成為中部民眾共同規劃年度旅遊計畫，與瘋狂搶購旅遊商品的歡樂購物季。
今年參展的重量級國外線旅遊業者，包括可樂旅遊/康福旅行社、雄獅旅遊、五福旅遊、雙向國際旅行社、心典旅遊、黑皮假期-聯翔國旅行社、雪碧國際旅行社、歐來歐去、雄峰旅行社、行家旅行社、大地假期旅行社、Ggogo吉帝旅遊等。
各家業者都在會場推出驚喜特惠方案，提供想要出國旅遊民眾最便宜最殺的價格，揪團旅展下訂最高現省1萬元。
「台中國際旅展」每年規劃的五星級餐券秒殺區，也是展覽的一大亮點，成為老饕們呼朋引伴集體團購的年度盛事。
今年又增加了多家業者參展促銷，包括日月潭涵碧樓酒店、成旅晶贊飯店、新天地、潛立方旅館、溪頭米堤SPA套餐券、星享道酒店、日光溫泉酒店、清新溫泉飯店、僑園飯店、亞緻大飯店、兆品酒店、林酒店、台中金典酒店、水相餐廳法義料理等。
隨著全球訪台旅客數逐年創新高，台灣儼然成為亞洲最重要的旅遊市場之一，國內各地方政府也積極投入觀光建設，吸引外國觀光客之外，並將本展視為開發中部地區旅遊推廣的唯一首選展覽。
今年參加旅遊推廣的單位有：金門縣政府、宜蘭縣政府、山多利大飯店、伯斯飯店、山水妍溫泉會館、清境福爾摩莎時尚會館、宜蘭春水笈溫泉渡假會館、台灣好玩卡、大東旅行社、家天下休閒事業、台東翠安儂風旅等。
飯店業者為了提升品質競爭力，除了提供美食與住宿之外，每年推陳出新的多元加值服務與運動休閒功能，成了讓民眾放鬆身體與沉靜心靈的一大亮點。
今年參展的連鎖飯店業者有：華山觀止-虫二行館、福容大飯店連鎖、天成飯店集團、日月潭涵碧樓酒店、墾丁亞曼達會館、義大天悅飯店、成旅觀光、娜路彎大酒店、富野集團、國賓大飯店、THE林集團等。
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