親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

立院三讀了！颱風天出外勤 雇主須提供防護設備或安全措施

蔡英文挨轟「政治淫婦」 柯文哲：她現在吃到苦頭了

台中國際旅展登場 五星級連鎖飯店環島超値住宿2.3折起

2019-04-26 16:48經濟日報 記者宋健生╱即時報導

邁入第19屆的「2019台中國際旅展」今(26)日盛大登場，今年展出規模再創新高，450家國內外廠商齊聚一堂，五星級連鎖飯店、環島超值住宿2.3折起，五星級餐券秒殺搶購，度假村遊樂園也是折扣大車拚。

堆疊了19年的口碑與實績，每年固定在4月舉辦的「台中國際旅展」，已成為中部地區的年度盛典之一。今年「台中國際旅展」於26日起至29日在台中國際展覽館舉辦，計有450家廠商、500多個展位參展。

主辦的台中世貿中心，辦展的專業度受到國內外旅遊業者肯定，展場中超過七成業者，將此展列為該公司在中部地區一年一度唯一參加的展覽活動，也讓此展獨具特色，人潮與買氣一枝獨秀。

另一方面，許多中部地區的民眾，更將此展視為全家人規劃年度旅遊的重要活動。也讓「台中四月天」成為中部民眾共同規劃年度旅遊計畫，與瘋狂搶購旅遊商品的歡樂購物季。

今年參展的重量級國外線旅遊業者，包括可樂旅遊/康福旅行社、雄獅旅遊、五福旅遊、雙向國際旅行社、心典旅遊、黑皮假期-聯翔國旅行社、雪碧國際旅行社、歐來歐去、雄峰旅行社、行家旅行社、大地假期旅行社、Ggogo吉帝旅遊等。

各家業者都在會場推出驚喜特惠方案，提供想要出國旅遊民眾最便宜最殺的價格，揪團旅展下訂最高現省1萬元。

「台中國際旅展」每年規劃的五星級餐券秒殺區，也是展覽的一大亮點，成為老饕們呼朋引伴集體團購的年度盛事。

今年又增加了多家業者參展促銷，包括日月潭涵碧樓酒店、成旅晶贊飯店、新天地、潛立方旅館、溪頭米堤SPA套餐券、星享道酒店、日光溫泉酒店、清新溫泉飯店、僑園飯店、亞緻大飯店、兆品酒店、林酒店、台中金典酒店、水相餐廳法義料理等。

隨著全球訪台旅客數逐年創新高，台灣儼然成為亞洲最重要的旅遊市場之一，國內各地方政府也積極投入觀光建設，吸引外國觀光客之外，並將本展視為開發中部地區旅遊推廣的唯一首選展覽。

今年參加旅遊推廣的單位有：金門縣政府、宜蘭縣政府、山多利大飯店、伯斯飯店、山水妍溫泉會館、清境福爾摩莎時尚會館、宜蘭春水笈溫泉渡假會館、台灣好玩卡、大東旅行社、家天下休閒事業、台東翠安儂風旅等。

飯店業者為了提升品質競爭力，除了提供美食與住宿之外，每年推陳出新的多元加值服務與運動休閒功能，成了讓民眾放鬆身體與沉靜心靈的一大亮點。

今年參展的連鎖飯店業者有：華山觀止-虫二行館、福容大飯店連鎖、天成飯店集團、日月潭涵碧樓酒店、墾丁亞曼達會館、義大天悅飯店、成旅觀光、娜路彎大酒店、富野集團、國賓大飯店、THE林集團等。

「2019台中國際旅展」開展首日，即湧入大批人潮，參展廠商「殺」聲隆隆。記者宋健...
「2019台中國際旅展」開展首日，即湧入大批人潮，參展廠商「殺」聲隆隆。記者宋健生/攝影
分享
邁入第19屆的「2019台中國際旅展」盛大登場，今年展出規模再創新高，450家國...
邁入第19屆的「2019台中國際旅展」盛大登場，今年展出規模再創新高，450家國內外廠商齊聚一堂，五星級連鎖飯店、環島超值住宿2.3折起。記者宋健生/攝影
分享
台中國際旅展每年規劃的五星級餐券秒殺區，也是展覽的一大亮點，成為老饕們呼朋引伴集...
台中國際旅展每年規劃的五星級餐券秒殺區，也是展覽的一大亮點，成為老饕們呼朋引伴集體團購的年度盛事。記者宋健生/攝影
分享
今年參展的重量級國外線旅遊業者，都在會場推出驚喜特惠方案，揪團旅展下訂最高現省1...
今年參展的重量級國外線旅遊業者，都在會場推出驚喜特惠方案，揪團旅展下訂最高現省1萬元。記者宋健生/攝影
分享

旅行社溫泉
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

快速解決旅客疑問 桃機Line帳號首創聊天機器人

2019-04-26 15:54

全家會長潘進丁談零售未來式：店面越亂為何越賺？

2019-04-26 15:22

暐順營造深耕竹科 台商回流再受益

2019-04-26 14:44

曾是模特兒的他不怕苦 踏入工地學營造

2019-04-26 14:41

高雄大社工業區降編 自救會28日將發動萬人陳情大遊行

2019-04-26 11:26

港都土地公是他 京城董事長蔡天贊獵地術靠「敢」

2019-04-26 08:57

高績效教練／目標管理 創造高績效

2019-04-26 04:56

國喬西進找生路…開了第一槍

2019-04-26 02:32

國喬砸百億 進軍丙烯市場

2019-04-26 02:29

管理錦囊／激發個人潛能 強化團隊戰力

2019-04-26 02:09

智慧經營／黃文杰 三策略擦亮品牌

2019-04-26 02:09

女力崛起 創剛柔並濟大未來

2019-04-26 01:55

百億投資 居民反彈…台電董座赴台南 拚鹽灘地種電

2019-04-25 23:45

打造港都特色…台灣女董事協會建言不少

2019-04-25 23:26

愈輕愈好！全新911做了這件事 車子重量少7%

2019-04-25 19:14

名軒開發大案來了！總銷180億元淡水新市鎮造鎮案動工

2019-04-25 18:35

美容沙龍業進駐百貨專櫃 拚業績開拓新客群

2019-04-25 17:46

建商戒急用忍？首季北台灣推案量季減近600億

2019-04-25 16:54

不怕倒店潮　金礦咖啡店面的新租客是他

2019-04-25 16:38

空屋多就不用蓋公宅？ 朱立倫批柯文哲：張飛打岳飛

2019-04-25 15:58

台灣虎航冬季班表29日開賣　多條航線有優惠

2019-04-25 15:57

長榮何時罷工？ 學者預測：最快六月中

2019-04-25 14:41

長榮董事長重申：罷工是雙輸

2019-04-25 14:27

勞資協商破局 長榮空服513罷工投票

2019-04-25 14:21

長榮罷工問題 林佳龍：不希望最後一定走罷工的方式

2019-04-25 13:49

Unipapa這間公司 不是老闆說了算

2019-04-20 23:14

致勝心法／郭冠纓：新創業IPO 先問自己三個問題

2019-04-20 23:14

Unipapa瘋創新 小日常玩出大設計

2019-04-20 23:14

陳奕璋：面對失敗 邁向成功

2019-04-20 23:14

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

曾被酸「等著看妳出糗」承接爸爸衣缽 吳旻潔走自己的誠品人生

2019-04-17 13:39

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

台商回流最大咖將現身了！一口氣投資500億元

2019-04-25 18:07

保險局長施瓊華：保戶信心恐潰散 不准南山停新系統

2019-04-25 20:06

神祕電子廠回流 投資500億

2019-04-25 23:30

長榮航空服員釀罷工 給民營企業的一堂課

2019-04-26 14:46

日盛金殖利率6.6% 冠金控

2019-04-26 02:53

斥資百億元的境界改回IT舊系統？南山人壽二周內評估

2019-04-25 18:30

刷卡繳稅神卡 今年換它當

2019-04-26 02:20

金管會推雙語分行 台銀、兆豐、華銀等願任示範行

2019-04-26 06:21

長榮航空服 5月13日罷工投票

2019-04-26 01:55

國庫瘦了 綜所稅收大減500億

2019-04-25 23:48

友達首季轉虧 Q2訂單回溫

2019-04-26 02:32

首位小兵變大將 張雲鵬今正式接任華南金、銀董座

2019-04-26 11:18

國喬砸百億 進軍丙烯市場

2019-04-26 02:29

綜所稅今年少收500億 近五年低點

2019-04-26 01:55

國喬西進找生路…開了第一槍

2019-04-26 02:32

房地產市場升溫愈來愈明顯 3月建融、房貸同創新高

2019-04-26 01:11

董明珠再出手 銀隆前總裁孫國華等6人被抓

2019-04-25 23:03

穩懋 上季獲利減77%

2019-04-26 02:32

港都土地公是他 京城董事長蔡天贊獵地術靠「敢」

2019-04-26 08:57

郭台銘臉書發文：要送高中生8,000本AI教材

2019-04-25 23:37

微軟財報亮眼 廣達、緯穎沾光

2019-04-25 20:56

誰說行動支付僅小額消費？ 他用LINE Pay買700萬元豪表

2019-04-26 10:10

離岸風電 進入「區塊開發」

2019-04-26 02:06

宏盛喜迎入帳高峰 減資2成退還股東2元

2019-04-25 18:15

一銀前總座換跑道 鄭美玲將掌第一金人壽

2019-04-26 02:53

立院三讀勞退條例 1.5萬永久居留者適用勞退新制

2019-04-26 12:25

基富通「好享退」3.7萬人報名 月底前報名享早鳥優惠

2019-04-25 21:09

長榮航罷工 學者：民眾不一定埋單

2019-04-26 01:55

免稅天堂經濟實質法施行細則草案出爐 台商五要點因應

2019-04-26 10:09

明泰搶攻車用雷達市場 看好5G車聯網

2019-04-25 20:14

中租動能強 Q1大賺35億

2019-04-26 02:53

高雄大社工業區降編 自救會28日將發動萬人陳情大遊行

2019-04-26 11:26

外幣投資型保單 大衰退

2019-04-26 02:53

綜所稅降至40% 開放行動支付繳費

2019-04-25 20:33

保險業接軌IFRS 17 要趁早

2019-04-25 23:19

大飲修改106年報 原來監察人也是公司自己人

2019-04-25 20:28

名軒開發大案來了！總銷180億元淡水新市鎮造鎮案動工

2019-04-25 18:35

南山人壽新系統出包 金管會：過渡期新舊並行

2019-04-25 22:31

AI旋風席捲 韓國瑜：微軟導入AI教育資源如大旱望雲霓

2019-04-26 11:14

杜拜WETEX 2019來台招商 茂迪等20多家業者爭取商機

2019-04-25 19:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top