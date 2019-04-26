台中國際旅展登場 五星級連鎖飯店環島超値住宿2.3折起

2019-04-26 16:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



邁入第19屆的「2019台中國際旅展」今(26)日盛大登場，今年展出規模再創新高，450家國內外廠商齊聚一堂，五星級連鎖飯店、環島超值住宿2.3折起，五星級餐券秒殺搶購，度假村遊樂園也是折扣大車拚。

堆疊了19年的口碑與實績，每年固定在4月舉辦的「台中國際旅展」，已成為中部地區的年度盛典之一。今年「台中國際旅展」於26日起至29日在台中國際展覽館舉辦，計有450家廠商、500多個展位參展。

主辦的台中世貿中心，辦展的專業度受到國內外旅遊業者肯定，展場中超過七成業者，將此展列為該公司在中部地區一年一度唯一參加的展覽活動，也讓此展獨具特色，人潮與買氣一枝獨秀。

另一方面，許多中部地區的民眾，更將此展視為全家人規劃年度旅遊的重要活動。也讓「台中四月天」成為中部民眾共同規劃年度旅遊計畫，與瘋狂搶購旅遊商品的歡樂購物季。

今年參展的重量級國外線旅遊業者，包括可樂旅遊/康福旅行社、雄獅旅遊、五福旅遊、雙向國際旅行社、心典旅遊、黑皮假期-聯翔國旅行社、雪碧國際旅行社、歐來歐去、雄峰旅行社、行家旅行社、大地假期旅行社、Ggogo吉帝旅遊等。

各家業者都在會場推出驚喜特惠方案，提供想要出國旅遊民眾最便宜最殺的價格，揪團旅展下訂最高現省1萬元。

「台中國際旅展」每年規劃的五星級餐券秒殺區，也是展覽的一大亮點，成為老饕們呼朋引伴集體團購的年度盛事。

今年又增加了多家業者參展促銷，包括日月潭涵碧樓酒店、成旅晶贊飯店、新天地、潛立方旅館、溪頭米堤SPA套餐券、星享道酒店、日光溫泉酒店、清新溫泉飯店、僑園飯店、亞緻大飯店、兆品酒店、林酒店、台中金典酒店、水相餐廳法義料理等。

隨著全球訪台旅客數逐年創新高，台灣儼然成為亞洲最重要的旅遊市場之一，國內各地方政府也積極投入觀光建設，吸引外國觀光客之外，並將本展視為開發中部地區旅遊推廣的唯一首選展覽。

今年參加旅遊推廣的單位有：金門縣政府、宜蘭縣政府、山多利大飯店、伯斯飯店、山水妍溫泉會館、清境福爾摩莎時尚會館、宜蘭春水笈溫泉渡假會館、台灣好玩卡、大東旅行社、家天下休閒事業、台東翠安儂風旅等。

飯店業者為了提升品質競爭力，除了提供美食與住宿之外，每年推陳出新的多元加值服務與運動休閒功能，成了讓民眾放鬆身體與沉靜心靈的一大亮點。