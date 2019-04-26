環狀線年底一期通車、二期拚動工 這些站可望華麗變身

2019-04-26 09:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌本月21日視察環狀線第一階段工程時「送大禮」，宣布核定通過環狀線第二階段，並力拚今年底動工。房仲業表示，環狀線第一階段年底即將通車，第二階段此時通過，對沿線房市可望帶來加乘效用。

環狀線第一階段從新店大坪林到新北產業園區站，全線已完工，目前正在試車，預計今年第4季通車。

第二階段分成北環段與南環段，北環段銜接新北產業區站，沿蘆洲、三重，進入台北市區社子、士林到大直，接上文湖線劍南路站，長約14.9公里，共設12座地下車站。

南環段則從大坪林站接起，經新店、木柵、政大，在木柵動物園站接上文湖線，全長約5.7公里，設6座地下車站。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，雖然第二階段預計九年半才能完工，但預料除了可讓今年底通車的第一階段提高通車效應，第二階段也有許多區域值得期待。

第一階段方面，近期較受青睞的，是目前沒有捷運，但僅一站就連到現有捷運線的平價站點。

例如最南端、位於新店的十四張站，一站就連到台北捷運松山新店線，該站周邊目前平均房價約每坪40萬元，比起新店其他地區相對便宜，另外周邊央北重劃區近年土地標售案火熱，也吸引許多台北市買方在附近購屋。

位於中和區的景平站及中和站，也是熱區，兩站目前周邊房價每坪37~39萬，也都相對便宜，中和站未來是萬大樹林線的交會站，更是熱絡。

除此之外，板橋區的板新站、新莊區的幸福站，也都是目前沒有捷運路線，環狀線通車後可一站到板南線及機場捷運，板新站周邊房價約每坪39萬，幸福站周邊約每坪32萬，是這五站中，目前周邊平均房價最低者。

郎美囡表示，環狀線第一階段通車題材發酵已有一段時間 ，目前已轉淡，行政院此時宣布第二階段核定，並力拚在年底動工，對通車效應將有活化效果。

至於第二階段，北環段以社子站及徐匯中學站最具潛力，社子一帶雖在行政區劃分屬於台北市士林區，但整個士林區的平均房價約每坪55萬，社子僅約39萬，在相對低點；徐匯中學為中和新蘆線的交會站，目前周邊平均房價約每坪33萬元，預料第二階段動工後，也會有所反應。

南環段方面，郎美囡認為政大站及溝子口站最具發展潛力，政大商圈除了有廣大學生族群活絡在地商機，政大附中也是近年指標學區之一，目前周邊房價4字頭，相對便宜。