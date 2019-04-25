愈輕愈好！全新911做了這件事 車子重量少7%

2019-04-25 19:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



汽車輕化成為主流，全新Porsche 911 Cabriolet車身擁有更多樣化的創新輕量化組件。持續進化的複合式設計包含更高比例的鋁合金、更少鋼材，並採用全新複合式材料；這項設計理念減去了 7% 的總重，不犧牲車身穩定性、剛性及安全性，且至少能媲美前一世代的標準。

電動車時代輕量化是必要條件，但在此之前，保時捷的新車就展現輕量化的成果。保時捷設計團隊使用特殊塑料創造出的混合材質打造全新911的A柱結構，在意外發生時能更加確保乘客安全。這項創新解決方案取代了先前以鋼材製成的管狀強化結構。全新強化設計最大的優勢在於，重量減輕了 2.7 kg，車身重心也隨之降低；兩者對跑車的操控性都有著直接影響。

複合組件由三種材質組成：俗稱的「Organo」鈑件、額外的鑄造橫樑與高強度填充泡沫結構。Organo 鈑件是經過玻璃纖維強化而成的塑化料件，經過預先編織而成，為強度極高的半成品。鈑件在歷經切割、重新塑形等的繁複的製程後運用在 911 Cabriolet車體。

在同樣製程中，鈑件會加上平板橫樑的壓鑄塑膠，最後再附上一層高強度填充泡沫結構。高強度填充泡沫結構在經過車身塗裝過程中的高溫時會膨脹，藉此強化A 柱內部結構。A 柱本身由超高強度的金屬鈑件製成，包含硼鋼。

全新 911 Coupé 與 Cabriolet 輕量化設計源於更高比例的鋁合金。除了前後葉子鈑，車身外殼也全面採用輕量化鋁合金；全新設計的車門完全以鋁合金製成，在減輕車重同時保留優異穩定性及品質。

保時捷 Coupé 的車側全面採用鋁合金打造，為總車重減去了 12 公斤。為了形塑911圓滑流線的外型，設計出適當的工具與程序是 911 製程的一大挑戰，；911 Coupé 製程中，車側鈑件的成形深度達 30 cm。

不過鋁合金沖壓組件始終有著一項挑戰：沖壓後必須進行熱處理。為使材質擁有防撞特性，熱處理是不可或缺的一步，是項獨立且耗時、耗能的製程。針對全新 911，保時捷利用塗裝過程產生的溫度為沖壓組件進行最後處理。

理想的接合技術皆取決於材質與製程，這包含了焊接、黏合、壓鑄、螺釘接合等，而全新 911 所採用的方式超過 10 種。其中一項新技術就是摩擦熔接，利用埋頭螺栓連接鋁合金和鋼製組件。