建商戒急用忍？首季北台灣推案量季減近600億

2019-04-25 16:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



據住展雜誌統計，2019年首季北台灣新成屋、預售屋推案量達1,783.1億元，較去年第4季銳減近六百億元，季減幅約25.2％。與去年同期相比，則減約三百多億元，年減幅約16.6％。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，首季推案量遜於預期，除了與建照來不及得取、無法如期開賣外，建商戒急用忍，減慢推案步調也有關聯。雖然推案量減，但對房市而言反而比較健康。

台北市今年首季推案量僅約388.6億元，較去年大減約兩百億元，年減幅逾三成，是北台灣首季案量減幅最大的縣市。

北市首季推案呈現「蛋白熱、蛋黃冷」，蛋白區又以北投、大同等區推案量最多，兩區合計案量近180億，占了全台北市總量的四成六之多。傳統蛋黃區如大安、中正等區，推案量均不到50億，而松山、信義等區更是掛蛋。

何世昌指出，受到新增供給量減少，以及市區遞延性買盤逐漸出籠的交叉影響，客源稀釋的問題獲得紓解。今年2月到3月期間，北市市中心市況明顯回溫，案場來人量與成交組數普遍較去年第4季上揚。