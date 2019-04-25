親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

《我們的青春，在台灣》：一場與自己的直球對決

建商戒急用忍？首季北台灣推案量季減近600億

2019-04-25 16:54經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

據住展雜誌統計，2019年首季北台灣新成屋、預售屋推案量達1,783.1億元，較去年第4季銳減近六百億元，季減幅約25.2％。與去年同期相比，則減約三百多億元，年減幅約16.6％。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，首季推案量遜於預期，除了與建照來不及得取、無法如期開賣外，建商戒急用忍，減慢推案步調也有關聯。雖然推案量減，但對房市而言反而比較健康。

台北市今年首季推案量僅約388.6億元，較去年大減約兩百億元，年減幅逾三成，是北台灣首季案量減幅最大的縣市。

北市首季推案呈現「蛋白熱、蛋黃冷」，蛋白區又以北投、大同等區推案量最多，兩區合計案量近180億，占了全台北市總量的四成六之多。傳統蛋黃區如大安、中正等區，推案量均不到50億，而松山、信義等區更是掛蛋。

何世昌指出，受到新增供給量減少，以及市區遞延性買盤逐漸出籠的交叉影響，客源稀釋的問題獲得紓解。今年2月到3月期間，北市市中心市況明顯回溫，案場來人量與成交組數普遍較去年第4季上揚。

新北市今年首季案量約572.5億元，推案金額較去年同期減少近二成四。新北市首季以板橋、新莊推案量最大，案量分別約為136億元、99億元，兩區占新北市總量的四成一左右。另，土城、三重等區案量也不少，均超過50億以上。

據住展雜誌統計，2019年首季北台灣新成屋、預售屋推案量達1,783.1億元，較...
據住展雜誌統計，2019年首季北台灣新成屋、預售屋推案量達1,783.1億元，較去年第4季銳減近六百億元，季減幅約25.2％。陳美玲/攝影
分享

建商大同

相關新聞

不怕倒店潮　金礦咖啡店面的新租客是他

2019-04-25 16:38

空屋多就不用蓋公宅？ 朱立倫批柯文哲：張飛打岳飛

2019-04-25 15:58

台灣虎航冬季班表29日開賣　多條航線有優惠

2019-04-25 15:57

長榮何時罷工？ 學者預測：最快六月中

2019-04-25 14:41

長榮董事長重申：罷工是雙輸

2019-04-25 14:27

勞資協商破局 長榮空服513罷工投票

2019-04-25 14:21

長榮罷工問題 林佳龍：不希望最後一定走罷工的方式

2019-04-25 13:49

長榮空服5月13日罷工投票 學者：這次旅客不一定埋單

2019-04-25 11:25

遠航成功帶動桃園福島雙向送客 4月起每週四、日出發

2019-04-25 11:17

確定了！長榮空服員5月13日啟動罷工投票

2019-04-25 09:44

大毅老爺行旅超越五感開展 帶領旅人探索台中人文風情

2019-04-25 09:39

微風之夜5月10日登場 米其林下午茶討鑽石VIP歡心

2019-04-25 08:51

業務最前線／價值鏈的核心精神

2019-04-25 04:39

策略行銷／台灣賓士 四路驅動純電時代

2019-04-25 04:39

連鎖效應／推動標準化 善用團隊力量

2019-04-25 04:39

創新平台／廢渣變黃金

2019-04-25 04:39

預拌混凝土業者：將提出行政訴訟

2019-04-25 02:23

法律專家：合意行為 可間接推定

2019-04-25 02:23

預拌混凝土聯合漲價 重罰

2019-04-25 02:23

遊輪延誤遭抗議 雄獅澄清賠償現金與抵用券

2019-04-25 00:58

預拌混凝土聯合漲價 5業者罰6千萬

2019-04-25 00:26

寶佳插旗 東元集團不畏戰

2019-04-24 23:36

中鋼股東會紀念品 超暖心

2019-04-24 23:31

老牌家電廠…東元土地資產可觀

2019-04-24 23:29

黃茂雄談接班人…要靠實力出線

2019-04-24 23:28

全球採購大會 600買主來台

2019-04-24 23:28

國際傳產巨擘 也來全球採購大會下單

2019-04-24 23:28

汽配六聯展 規模擴大

2019-04-24 23:28

媚登峯夫妻聯手 再掀話題

2019-04-24 23:28

佳士得台灣拍賣額 增85%

2019-04-24 23:28

媚登峯 搶進細胞治療

2019-04-24 23:28

杏輝強化與日廠合作 瞄準學名藥簽獨家合約

2019-04-24 21:24

空服醞釀罷工 長榮董座林寶水強硬：絕不妥協

2019-04-24 21:22

黃茂雄：寶佳持股2% 不擔心會影響東元經營權變化

2019-04-24 21:15

寶鋼股份第1季淨利下滑45.7％

2019-04-24 20:55

勝霸汽車零配件 搶攻全球AM市場

2019-04-24 20:09

預拌混凝土5業者聯合漲價 公平會重罰6000萬

2019-04-24 19:20

台灣高鐵攜手中科院 打造新式列車駕駛模擬機

2019-04-24 18:05

華航董謝世謙 說明外界過度解讀

2019-04-24 16:54
看更多

熱門文章

確定了！長榮空服員5月13日啟動罷工投票

2019-04-25 09:44

長榮空服5月13日罷工投票 學者：這次旅客不一定埋單

2019-04-25 11:25

顧立雄盯上台新金董娘 台新金與新光金要合併了嗎？

2019-04-24 23:14

長榮航罷工危機 董事長發信給員工：不可能妥協

2019-04-24 23:54

環球晶：12吋矽晶圓報價鬆動

2019-04-25 02:23

郭台銘力挺國旗帽 粉專發文：讓楊老闆自己賣！

2019-04-24 18:45

台泥等五家預拌混凝土業者聯合行為 公平會重罰6,000萬

2019-04-24 18:38

只有媽祖能證明？立委質疑郭董涉內線交易 律師這麼說

2019-04-24 22:03

寶佳插旗 東元集團不畏戰

2019-04-24 23:36

聯電 將買20萬張庫藏

2019-04-25 02:23

華映 要賣近6萬張大同股

2019-04-25 02:23

貨幣黃金交叉 續航14月

2019-04-24 23:59

長榮航勞資協商 絆腳石…難解

2019-04-24 23:36

環華證金讓與併入元大證金 須提環華股東會討論

2019-04-24 19:09

公平會重罰6,000萬 水泥業者叫苦

2019-04-24 21:18

三星加碼半導體 強槓台積

2019-04-25 02:23

中鋼股東會紀念品 超暖心

2019-04-24 23:31

元大證金合併環華證金 證金公司元大獨佔

2019-04-24 18:56

三星緊追台積 砸1160億美元

2019-04-25 00:23

遊輪延誤遭抗議 雄獅澄清賠償現金與抵用券

2019-04-25 00:58

空服醞釀罷工 長榮董座林寶水強硬：絕不妥協

2019-04-24 21:22

稅改新正義？陳冲：受薪階級不應單獨負擔太多稅賦

2019-04-24 22:28

預拌混凝土5業者聯合漲價 公平會重罰6000萬

2019-04-24 19:20

資金行情要來了？國人定存轉活存 3月M1B年增率逾三年高點

2019-04-24 21:02

郭董涉內線交易？ 律師：須舉證

2019-04-24 23:36

自然人憑證「讀不到」 有解

2019-04-25 03:21

元大證金以1,500萬元 買下環華證金業務

2019-04-24 19:25

上海銀射五箭 拚業績

2019-04-25 03:18

預拌混凝土聯合漲價 重罰

2019-04-25 02:23

朱潤逢掌高雄銀 29日交接

2019-04-25 03:18

蘋果第2家台灣直營店傳將開幕 公司未回應

2019-04-25 12:14

沈榮津：台灣搶得離岸風電發展先機 亞洲第一棒

2019-04-25 11:28

不受限陸廠求償 華映子公司擬全數出脫大同股權

2019-04-25 12:49

大陸來源收入 須報營所稅

2019-04-25 03:21

開發金旗下環華證金 擬1500萬元讓與元大證金

2019-04-24 20:07

產創修法 每年估創造千億投資

2019-04-25 01:37

國巨 Q1純益減三成

2019-04-24 23:36

預拌混凝土業者：將提出行政訴訟

2019-04-25 02:23

台新、新光釐清關係 金管會促金金分離

2019-04-25 00:00

全球採購大會啟航 千億買主來台找商機

2019-04-24 20:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top