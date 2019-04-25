不怕倒店潮 金礦咖啡店面的新租客是他

2019-04-25 16:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



喝拿鐵可以補足咖啡因流失的鈣質，食藥署闢謠專區澄清，反而是降低鈣質攝取。聯合報系資料照／記者陳雨鑫攝影 分享 facebook 在台北市倒店潮尚未緩解之際，仍有店家逆勢搶進！知名連鎖店金鑛咖啡位於信義區精華地段、經營超過十年的台北第一家的忠孝門市已悄悄熄燈。不過，近期已經出現知名的「新村站著吃烤肉」廣告，成為該店面的新租客。

金礦咖啡官網日前貼出公告表示，「由於租約期滿，因此該門市只營業至2019年1月18日止」。有網友近日經過門市，發現店面已關，只留下在門口張貼公告顯示租約期滿，以及房仲出租金店面的廣告訊息。

不過，該店面立刻找到新租客，應為首爾名店「新村站著吃烤肉」，並已出現廣告，且信義區目前也有多家韓烤業者，搶進沿街店面，吹起韓流烤肉風。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該店緊鄰信義計畫區，周邊忠孝東路上的沿街店面，近年租金漲勢明顯，空置率低，近期知名咖啡店雖退出經營，但該店面屬於三角窗的顯眼店面，不管是廣告效應，或平日都有不少上下班的人潮，可能因此吸引韓系烤肉店首度進軍台灣，就選在該點設店，一來可以吸引信義計畫區的消費人潮，一方面也有搶眼的廣告效應。

據了解，該店面租金行情可能落在80萬左右，該店搶進信義計畫區而非東區，可能也是看好信義區商圈的消費人潮，目前信義計畫區內也有好幾家韓烤店，信義計畫區商圈也吹起韓流風。