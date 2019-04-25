空屋多就不用蓋公宅？ 朱立倫批柯文哲：張飛打岳飛

2019-04-25 15:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫。記者黃純益／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲先前喊出「四年2萬戶、八年5萬戶」的公宅支票，如今成效不如預期，日前施政報告又提到「空屋多所以不用蓋那麼多公宅」的論點，引發輿論譁然。前新北市長朱立倫批評，如果認為「空屋多就不必再蓋公宅」，無異是「張飛打岳飛」，把本質不同的事混在一起。

朱立倫今（25）日在臉書上表示，台北市土地飽和，柯文哲市長稍作修正公宅政見無可厚非，但如果認為因為空屋多，政府就不需要再蓋公宅，這是誤解公宅的功能。

朱立倫指出，台北市屋齡30年以上的比例高達七成，國家地震中心研究顯示「台北市若發生規模6.0地震，恐怕會造成4,000棟房子倒塌」，這表示台北市極度欠缺新建的、安全的房屋建築。

他說，4,000棟房屋有安全疑慮，政府即便投入所有政策工具，也無法在短時間內完全改善，因此台北市根本沒有「房屋太多」的問題，即便都更、重劃區、興建公宅，再怎麼新增房屋都不足夠。

站在「雙北生活圈」的角度，朱立倫表示，如果台北市真的找不到足夠的土地，或者都更難以加速，藉由「三環三線」的落實，鼓勵台北市老舊房屋的住戶搬到新北，也不失為短期的解方。

朱立倫認為，中長期來看，公宅政策應該和處理老舊建物、都更等議題齊頭並進處理，一方面加強居住安全，一方面則是滿足居住需求，也兼具都市再造的功能，「公宅政策不是可以拆出來，獨立考量的政策」，必須和其他政策一起配套思考。