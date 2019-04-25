台灣虎航冬季班表29日開賣 多條航線有優惠

2019-04-25 15:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣虎航2019年冬季班表早鳥優惠，29日開賣，第一波促銷期間是2019年4月29日上午10時起至2019年4月30日晚間23時59分止。

台灣虎航表示，第一波促銷航線有桃園－大邱1,099元起；桃園－釜山1,199元起；桃園－沖繩那霸、高雄－沖繩那霸1,299元起；桃園－濟州島1,499元起；桃園－仙台1,599元起；桃園－東京成田、高雄－東京成田、桃園－東京羽田1,699元起；桃園－函館、桃園－花卷、桃園－曼谷廊曼1,799元；桃園－旭川1,999元起。

第二波促銷期間是2019年5月2日上午10時起至2019年5月3日晚間23時59分止，促銷航線有桃園－澳門、台中－澳門、高雄－澳門799元起；桃園－福岡、高雄－福岡、桃園－佐賀、桃園－大阪關西、高雄－大阪關西、桃園－岡山、桃園－名古屋、桃園－小松1,599元起。

台灣虎航指出，這次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2019年10月27日至2020年3月28日，涵蓋聖誕假期、新年、農曆新年及二二八假期，只要妥善安排請假時機，最多可連休三至時天不等。優惠機票數量有限，欲購從速，更多促銷訊息請見活動網頁(www.tigerairtw.com/event/2019W19)。