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南紡購物中心母親節優惠登場 全館家電五折起

2019-04-25 14:47聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市南紡購物中心今天宣布，慶祝母親節舉辦「家電祭」優惠活動，希望減輕媽媽的家務負擔，全館家電優惠折扣下殺五折起，指定店櫃消費滿千送百回饋，全館滿額回饋至5月13日，全館指定店櫃消費滿5000元送500元、大家電及名品傢俱指定專櫃消費滿10000元送1000元，前7天本館B1及4樓小家電、鍋具及寢具指定專櫃消費滿6000元送100元、大家電及名品傢俱滿50000元送300元、特賣展售會滿6000元送100元。

南紡表示，智能家電是母親節送禮夯品，即日起到5月13日，館內家電專櫃16000元高火力炊飯電子鍋JKW-A18R(10人份)，特價7990元、原價8000元的象印微電腦電子鍋NL-AAF18(10人份)，特價3990元、培芝家電推出特價12800元的德國凱馳無線除蟎吸塵器VC4i(贈專用HEPA濾網2個)、特價22900元的LG樂金濕拖掃地機器人。

舒壓家電用品原價108000元的FUJI智能摩術椅FG-800，特價79800元、原價79800元的tokuyo Vogue時尚玩美椅TC-675，特價69800元，買就送摩速椅S TH-571，原價79800元的OSIM 8變小天后，特價59800元、原價106000元的BH萊昂按摩椅MB1220，特價79999元，買即贈彈力繩，同時本館一樓時尚廣場舉辦OSIM 4手天王母親節展售會。

以上活動內容依現場公告為準。

南紡購物中心母親節優惠登場，全館家電五折起。圖/南紡提供
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南紡購物中心母親節優惠登場，全館家電五折起。圖/南紡提供
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家電母親節

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