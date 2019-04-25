日本知名和太鼓劇團 將在中友百貨震撼演出

2019-04-25 14:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



聽過一次日本「TAMAKKO-ZA」和太鼓的演奏，令人澎湃悸動！中友百貨今年春季再度邀請日本TAMAKKO-ZA和太鼓劇團，帶來精采演出，結合舞蹈、音樂、故事串聯，讓觀賞者彷彿置身大自然，感受一場天籟饗宴。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，少子化趨勢影響到家庭結構，因為孩子少，家長更重視孩子的成長與教育，甚至爺爺奶奶姑姑阿姨也都特別疼愛小孩，願意投入更多的心思在小孩身上。

看準這個消費趨勢，中友百貨特別邀請日本知名TAMAKKO-ZA和太鼓劇團跨海來台獨家演出，為中部的觀眾帶來4場育教於樂的精彩表演。

簡聰政表示，中友百貨長年經營劇場頗獲好評，春節期間演出的相聲劇場贏得滿堂彩，春季則以親子為主要客層，規劃大人小孩都喜歡的和太鼓，希望在消費者心中營造「來中友不僅是逛街，而是生活休閒中重要的一部份」。

中友「山中的太鼓」兒童劇場，將於5月23日至25日在C棟13樓國際大廳演出，今(25)日起中友百貨及年代售票系統開始售票，4月27日起於中友百貨館內進行贈票。

「山中的太鼓」曲目活潑逗趣，適合親子共賞，以太鼓搭配多種樂器，演奏出森林中小鳥、小豬、青蛙等多元樂聲。

50分鐘的演出時間，共演奏8首曲目，開頭以輕鬆歡樂的音樂，帶領觀眾進入太鼓的樂聲中，結尾則以磅礡大氣的震撼演出，呈現出大自然的雄壯，在觀眾心中烙下深刻的回憶。

中友百貨母親節檔期今天同步展開，首11日推出滿千送百、化妝品首四日推出品牌日，滿6,000元加送100元電子購物券；針對中友家族會員推出二波會員禮，以及大獎狂歡抽等活動，以購買化妝品6,000元門檻計算，可獲得的實質回饋率達20%。

此外，消費滿額可再加贈「山中的太鼓」兒童劇場入場券，消費滿3,000元可兌換1張、滿6,000元可兌換2張，以市價800元換算入場券，回饋率高達47%，消費者趁此波優惠兌換入場券，可說是一舉數得。

值得一提的是，今年除了在中友百貨館內演出4場之外，也首度將太鼓劇場搬到山上演出一場，地點是中友相關企業南投魚池鄉共好莊園。