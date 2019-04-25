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特力兵分二路 鎖定新店型、自有品牌衝業績

2019-04-25 11:43經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

特力（2908）看好桃園市人口持續成長，居家相關需求增加，旗下智慧門店通路「hoi!好好生活」開出第三間門店，首度跨出台北市，插旗桃園。特力表示，接下來還將再開7間智慧門店，主要向中南部市場尋點，目標年底智慧門店將來到10店規模。另外，旗下特力屋今年也積極衝刺自有品牌，積極擴充品項，目標2019年自有品牌商品要占特力屋整體業績近三成。

特力表示，旗下第三間智慧門店落足特力家居桃園館地下一樓，緊鄰特力屋南崁店，占地近百坪，因應特力家居商場內特力屋、HOLA特力和樂及數十間家具、家電品牌專櫃完整居家商品群聚效應，hoi!好好生活南崁店大幅提高家具陳列占比至8成以上，並主打高性價比的實木材質家具，搶攻桃園地區居家市場，並利用設置數位貨架、電子價標等新零售科技，提供多元購物體驗。

此外，旗下特力屋今年持續開發自有品牌商品，廣及燈具、油漆、廚/衛用品、家用品及家具等類別，目前已超過4,000個品項，並引進國際知名牌，蒐羅頂級居家精品。特力屋總經理張栢青表示，通路的優勢在於能夠直接傾聽消費者意見與期待，而透過打造自有品牌，也能以更實惠的價格回饋消費者。目前每項自有商品皆委託第三方公證單位進行檢測，並於上市後定期抽測商品，未達標準即停止販售，目標要讓掛上「特力屋」品牌成為品質保證的象徵。

特力家電

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