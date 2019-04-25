長榮空服5月13日罷工投票 學者：這次旅客不一定埋單

2019-04-25 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



長榮航空勞資第三度調解沒有達成共識，代表勞方的桃園市空服員職業工會上午宣布，確定將在5月13日啟動罷工投票，圖為長榮空服員在桃園機場準備入境。記者鄭超文／攝影 分享 facebook 長榮勞資爭議經過三次調解仍舊宣告破局，桃園空服員職業工會今表示，將在5月13日啟動罷工投票，為期一個月，6月6日截止。對此有學者表示，先前華航機師罷工是基於飛安考量，長榮空服員則偏向福利待遇，「旅客不一定埋單」。

工會秘書長鄭雅菱透露，只要超過會員總人數的一半就會啟動罷工，且這次會員投票不分長榮會員或華航會員，只要超過2800人贊成罷工即過半，也就是取得罷工權。

對此，長榮大學航管系教授黃泰林說，因為是華航跟長榮空服員都符合投票資格，預計投贊成的比率會達到六到七成，甚至是來到八成。不過他也點出，這次參與投票的華航空服員內心多少會有些拉扯，一方面是因為長榮罷工的話對華航營收有實際幫助，另一方面是一旦罷工成功、兩家薪資水平就會拉近，對華航又是另一個考驗。

黃泰林也提到，這次長榮如果真的罷工，「旅客不一定埋單」，因為上一次華航機師罷工是以飛安考量做為罷工的理由，這次長榮則偏向爭取自己的福利待遇，民眾不一定會站在空服員這邊，這些空服員會感受到比上次更多社會輿論及乘客服務的壓力。

至於罷工時間點會落在何時，黃泰林說6月中到6月底都有可能，一旦開始罷工，對於長榮營運有一定的衝擊，畢竟6月中開始是第一波的出國旺季，票價已經做了調整；6月底、7月初更是暑假出遊的巔峰時段，對長榮的影響更大。

工會與長榮因團體協約沒有共識，向桃園市府勞動局申請勞資爭議調解共12項議題，共展開三次調解，聚焦「改善過勞航班」、「提高外站津貼且含禁搭便車條款」、「工會參與懲戒決策機制」與「增設勞工董事」四大議題討論，資方雖提出對案，但工會認為資方提案與工會底線有距離，調解因而破局。