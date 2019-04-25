遠航成功帶動桃園福島雙向送客 4月起每週四、日出發

2019-04-25 11:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



遠航表示，自去年開啟桃園-福島季節包機後，不只台灣旅客搭機至福島觀光，從福島出發至台灣觀光的旅客也不在少數。因為有雙方送客的潛力，今年結合福島縣政府及旅行社規劃整年度的包機，期待更加深台日雙方的交流，讓更多的旅客體驗福島四季之美。 圖／遠航提供 分享 facebook 遠東航空自去（2018）5月～7月、11月～12月及今年2月～3月間推出桃園直飛福島航線包機，與福島縣政府及台日兩地旅行社共同努力達成雙向送客，共提供6,720座機位數，台灣旅客有3,506人次，日本旅客有3,214人次，載客率達九成以上。看好福島觀光之發展性及台日雙方的交流貢獻與支持，自4月起將延續ㄧ週兩班每週四、日執行桃園－福島包機航線。

遠東航空發言人盧紀融表示，自去年開啟桃園－福島季節包機後，不只台灣旅客搭機至福島觀光，從福島出發至台灣觀光的旅客也不在少數。因為有雙方送客的潛力，今年結合福島縣政府及旅行社規劃整年度的包機，期待更加深台日雙方的交流，讓更多的旅客體驗福島四季之美，夏季即將到來也可以體驗露營、滑水和欣賞三之倉高原的油菜花海，及品嚐在地美食喜多方拉麵。

目前桃園－福島直飛航班，飛行時間平均約三個小時，省去轉機及轉搭鐵路之耗時和費用，不僅提供台灣旅客最快速便捷的服務，也將日本旅客帶至台灣觀光，同時為促進雙方送客人數，每週四由福島出發之航班，中午時間抵達台北，週日傍晚回到福島，日本旅客有充分時間在台觀光。

此外，遠東航空自2017年7月成立ATR72-600新機隊，新機引進計劃持續進行中，第五架新機B-28266已於4月21日抵台，並於4月24日投入馬公國內航線之營運，加上原有的四架，遠東航空目標建立九至11架的ATR機隊規模，可望增加離島航線班次的密度，提供更便利之離島交通服務。