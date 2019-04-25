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確定了！ 長榮空服員5月13日啟動罷工投票

確定了！長榮空服員5月13日啟動罷工投票

2019-04-25 09:44聯合報 記者曹悅華╱即時報導

長榮空服員醞釀罷工，工會今表示，經討論確定於5月13日啟動罷工投票。 非新聞當事...
長榮空服員醞釀罷工，工會今表示，經討論確定於5月13日啟動罷工投票。 非新聞當事人。本報資料照片
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長榮航空勞資爭議4月17日進行第三度調解，雙方仍談不出共識。桃園市空服員職業工會今表示，經討論確定於5月13日啟動罷工投票，長榮航空回應，仍是希望繼續協商。

工會與長榮因團體協約沒有共識，向桃園市府勞動局申請勞資爭議調解共12項議題，三次調解聚焦「改善過勞航班」、「提高外站津貼且含禁搭便車條款」、「工會參與懲戒決策機制」與「增設勞工董事」四大議題討論，資方雖提出對案，但工會認為資方提案與工會底線有距離，調解破局，將在5月13日啟動罷工投票。

工會秘書長鄭雅菱透露，5月13日啟動罷工投票，為期一個月，採現場投票方式，因台北、桃園、高雄都有組員，會分地點投票，只要超過會員總人數的一半就會啟動罷工，且這次會員投票不分長榮會員或華航會員，只要超過2800人贊成罷工即過半，意即取得罷工權。

對此，長榮回應，當然希望大家能夠繼續協商，不要造成雙輸局面。

另外，就交通部長林佳龍23日提到自己支持勞動權，但如何不損及旅客權益，這部分若能明確化，像是多久內可以行使罷工權，應該縮短其不確定性，及24日長榮老董林寶水發出公開信，針對工會要求之禁搭便車條款，認為會嚴重影響同仁間情感及公司治理，「絕對不會同意」，一旦走上罷工也絕不會因各方壓力妥協，工會表示會在下周二上午舉辦記者會正式對外回應。

長榮航空罷工空服員

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