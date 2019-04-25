微風之夜5月10日登場 米其林下午茶討鑽石VIP歡心

2019-04-25 08:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



VIP專屬服務空間。 圖／微風廣場提供 分享 facebook 不畏東區商圈沒落影響，微風廣場今年依舊要風光舉行年度盛事「微風之夜」，且今年更首度加碼自今（25）日起至5月10日下午5時前，提供年消費達500萬的鑽石VIP會員，或活動期間單日單櫃累計消費滿30萬元的嬌客，享用價值千元的米其林法式午茶尊寵，且若攜閨蜜一同前往，微風廣場也會另外免費招待一套午茶。

微風廣場表示，目前鑽石卡會員人數約800位，而今年首度舉辦的尊寵鑽石VIP會員米其林法式午茶，則是採每日限量50份方式供應。

微風廣場進一步指出，此次鑽石VIP會員將享用的餐點，更是特別邀請來自米其林推薦餐廳、蔬食界賓士之稱的「Verde」 魔法甜點主廚劉隆昇Adam Liu，結合比利時頂級奢華DARCIS巧克力，以台灣經典的小籠包及鳳梨酥元素混搭創作出令人驚豔的-白巧克力小籠包，創新與經典的結合打造令人驚艷的味覺饗宴。

另外，同時還搭配目前人氣當紅的Beyond Burger by Darcis Café的未來漢堡。微風廣場指出，Beyond Meat由比爾蓋茲、李奧納多狄卡皮歐等人投資，由美國食物科技公司經歷7年，耗資近2億美金開發的Beyond Meat，就在這一波「Food 2.0」的素食浪潮中結合科技，利用植物性蛋白為基底，製成色澤與味道上與肉品極度相似的素食肉，完全不含膽固醇、激素、抗生素，還獲得聯合國最高環保榮譽「地球衛士獎」。

當中，由紅菜頭提煉出漢堡排中的「血」色，在烹調過程中還會呈現生肉經烹煮後自粉色漸漸轉為熟肉的褐色，卻為100%的素食，十分獨特。而每份漢堡排並含有約20克蛋白質，營養價值不但媲美牛肉，鐵質更是一般漢堡排的二倍之多。