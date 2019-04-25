遊輪延誤事件 雄獅發聲明致歉

2019-04-25 00:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



雄獅旅遊今（25）日發表聲明，針對雄獅承辦的3月24日出發、27日返程的太陽公主號遊輪（沖繩/石垣島）自由行四日行程，因行程延誤引發的消費糾紛，作出聲明。雄獅除了向旅客誠摯致歉，也表示將深刻檢討。至於部分旅客希望獲得較多的補償方案，雄獅強調，需與全體旅客依統一標準核算，恕無法提供差別待遇，祈請旅客見諒。

雄獅表示，就旅客行程受天候海象等不可抗力因素影響，延誤抵港時間並連帶影響隔日抵達沖繩時間，及日本海關入境通關作業時間較旅客所認知久候，及公主遊輪所配置中文服務人員不足，致語文隔閡而未能獲得即時資訊等事由，本公司皆虛心接受旅客寶貴意見，並再次向旅客致以誠摯歉意及慰問之意。

雄獅指出，本航次3月24日出發當日即因公主遊輪由香港前往基隆港途中，受海象不佳、風高浪大等天候不可抗力因素影響，致延後抵達基隆港並將遊輪出發時間推遲兩小時，進而影響沖繩靠港時間。

公主遊輪3月25日抵達沖繩靠港當日，旅客下船接受日本海關入境查驗作業均符合標準作業程序。然而，受前日天候不可抗力因素影響，公主遊輪基於船舶及人身安全考量，航行速度較預定緩慢行駛，延誤抵達基隆港，並連帶影響沖繩靠港時間。

加上部分旅客預先前往排隊等候，且抵達沖繩港當日，受到天候不佳、風強雨驟致旅客玩興大減，並基於維持隔日抵達石垣島靠港時間，船隻須於11時準時離港，使得旅客整體出遊時間受到壓縮而遊興受損。雄獅強調，造成遊客困擾，誠摯致歉並深表遺憾。

3月26日抵達石垣島港口後，經日本海關臨時通知公主遊輪需變更船舷進行通關作業，造成旅客等候。經查證，基於近期國際疫情頻傳，日本海關為加強檢驗旅客隨身攜帶物品是否含水果及肉類入境，須符合X光機器設備而變更船舷，導致臨時變更旅客下船閘口，進而影響旅客動線。

然而，石垣島下船程序較為便捷（同為日本境內，無須海關入境查驗作業），依據一般遊輪於石垣島下船，需耗時1至1.5小時，而本次太陽公主號抵達石垣島下船程序，均符合一般遊輪搭載2千名旅客下船時間，惟本公司未能及時疏導緩解、並即時回應旅客疑慮，而造成旅客困擾，同樣向旅客致以誠摯歉意。

就旅客針對太陽公主遊輪所提供的服務不足，包含24小時餐飲服務，此為雙方認知差異。雄獅表示，本次太陽公主遊輪「國際點心吧」均為24小時營業，與我方所提供文件一致；但我方所派遣於此次太陽公主遊輪提供服務的工作人員，經部分旅客表示配額不足以因應近2千名旅客，此為我方不可推委、須正視問題，本公司就此深切檢討。

雄獅說，為維護旅客權益，就部分旅客向雄獅旅遊及公主遊輪主張遊興受損一節，本公司均虛心接受，並提供本航次全體旅客每人新台幣500元及雄獅旅遊商品抵用券面額1,000元整做為補償。

雄獅強調，理解補償方案或無法滿足全體旅客需求，惟需與全體旅客依統一標準核算，恕無法提供差別待遇，祈請旅客見諒，本公司將持續與消費者溝通，並虛心接受每位消費者寶貴意見，秉持精益求精、提升服務品質，提供予消費者更優質的旅遊服務。