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蘇揆批韓國瑜沒來過行政院會 他拿陳菊出席率打臉

創新平台／廢渣變黃金

2019-04-25 04:39經濟日報 李珣瑛

夏天人手一杯的檸檬手搖飲料，當中的關鍵靈魂──檸檬汁，多數來自屏東內埔的永大食品。但是檸檬榨汁後剩餘的三分之二均成了果皮廢棄物，因此永大食品每年榨出檸檬汁3,000噸，產生高達6,000噸的檸檬皮渣也深深困擾著老闆。工研院運用科技，將檸檬廢渣化身成病蟲害防治材料，甚至為華麗變身成防蚊液、頭皮養護、洗髮精、漱口水等，為上千噸果皮創造高值化的「循環經濟」！

據了解，檸檬的果汁含量只佔整顆果實的三分之一，三分之二都是廢渣，永大食品在檸檬盛產期，一天就可產出約100噸的果皮廢渣，往往須花費數百萬元委託清運，老闆相當有心的想解決這個問題，一開始砸了好幾百萬透過專家指導做了發酵槽，來做堆肥，一發酵就需兩、三個月的時間，費時且成本高昂，產品也不太容易銷售，讓老闆相當苦惱。

沒想到在2017年夏天卻迎來新發展，工研院中分院副執行長李士畦看到永大食品對於檸檬果皮廢渣處理的需求，因此帶著團隊到屏東拜訪，雙方相談甚歡，共同開啟了對檸檬果皮廢渣再利用的新想法與契機。

李士畦聯想到研發團隊在屏東蹲點多年，一路陪伴原住民朋友改善紅藜作物品質及產量的漂流木生物炭有機資材技術，或許可以來試試檸檬皮渣。於是帶領團隊利用開發的低耗能量產型設備，成功的將廢渣轉化為生物炭，而且只要一天跟幾十元的操作成本就可以完成。

這些檸檬炭再透過官能改質與微生物包覆技術，固液等多工型生態材料誕生了。比起傳統耗時兩、三個月的傳統發酵堆肥，更有效率，也大大降低了檸檬皮渣變肥料的成本。

此外，經過冷凝過程中產出的皮渣醋液，更結合了植物複方回歸使用於檸檬樹的病蟲害防治，如此一來也大幅降低農民對傳統藥劑的依賴，環境更加友善了，數以千噸的廢棄檸檬皮渣也有了新的價值。

除了利用廢棄檸檬皮渣做出生物炭、醋液等材料回歸友善耕種用途外，工研院團隊再透過整合高效率萃取、微生物轉化等技術，同時產出包括如純露、精油與高價值果膠等材料，透過這些萃取物及材料，研發出頭皮養護、洗髮精、妝品、口腔清新液、防蚊液等系列產品。檸檬皮渣從垃圾進階到友善資材、再蛻變為創新產品材料。透過生技及數位改造，跨領域整合技術正源源不斷提供傳統產業創造嶄新的循環經濟價值。

工研院

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