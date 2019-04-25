連鎖效應／推動標準化 善用團隊力量

2019-04-25 04:39 經濟日報 李培芬



經營管理的最高指導原則就是「自我驅策、自主管理」，當目標清晰且認為是自己要做的事，內在的動力即能觸發。

但是連鎖企業經營，必然要導入標準化，透過標準流程展開，使每家門市說、寫、做、教一致。導入標準化後，是否會造成僵化？降低活力呢？這又是一個迷思！

連鎖最前線的每家店，都由一個團隊所組成，所以人力資源是連鎖發展最珍貴的資產，沒有團隊開了店也沒用。

必須瞭解的是，標準化其實是低標、是合格線，目的是為了讓門市夥伴快速上手，達到「會」的效果。會了之後就能熟，熟而後生巧，若是執行標準化後無法生巧，也就本末倒置了。

某連鎖體系要求店務夥伴展現士氣、熱情待客，凡顧客上門負責接待的同仁高喊「歡迎光臨」之後，其餘夥伴隨即要應和，立即再複頌一次，後來發現沒有要求之前，大家做得很起勁，雷厲風行要求之後，反而稀稀落落，最後不了了之。

為什麼連最簡單的標準，都不能夠落實執行呢？原因就出在要求不得法！

人都有自我意志，自己想做的和別人要求的，執行起來差很大，尤其是00後的夥伴，我們必須回到執行每個標準的目的，在做法上導入一些創意、有趣的方式。

沒有人能用別人的方法成功，而標準化也從來不是僵化的藉口，如何促進組織活性化？關鍵在於：別一直給答案，要懂得問問題，打造共同創意與行動的氛圍。

以拋出問題的方式，引導團隊解決問題，羅列店務經營九個重要的問題：1.我們的接待能讓顧客感受到我們的熱情嗎？（現在怎麼做？）2.更好的接待，如何在第一時間就傳達出去？（還可以怎麼做？如何做到更好？）3.我們商品（或服務）暢銷排行中，還有準確性和速度的問題嗎？（鎖定問題商品或服務）4.如何強化現有商品（或服務），而不是一味地需求新品？（持續精進、持續培訓）5.與顧客的接觸點，我們做得最好的是什麼？又還可以提升的是什麼？（感知顧客）6.我們店舖的清潔度如何？跟昨天的自己比；跟商圈中的同業比；跟商圈中的每一家店比（要做就做最好的，小事不小）7.商圈中的顧客都認識我們了嗎？再想一個集客的方法？（挖掘商圈客源）8.為了感動顧客，我們可以多做什麼？（超越標準）9.今天我們做得最好的是什麼？又有那些地方可以做得更好？（升級比超級厲害）

永遠是我們，而不只是一個人，善用團隊的力量，沒有人喜歡被人控制手腳，每個人都喜歡創想，每個人都有自我意識，每個人都有自主管理的能力。

讓夥伴用自己的方法成功，讓標準化成為培養能力的基本功，別用規定綑綁同仁，提案改善、止於至善，讓標準化活起來吧！

（作者是社團法人台灣服務業發展協會總顧問）