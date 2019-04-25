策略行銷／台灣賓士 四路驅動純電時代

台灣賓士總裁高明漢認為發展電動車充電設施，須考量車輛閒置地點與時間並合理運用。 本報系資料庫 分享 facebook 近幾年正是人類移動歷史上前所未有的變化，汽車科技的進步比任何時候都還要迅速，同時還面臨能源危機、全球暖化、空氣汙染等急迫的環境挑戰下，Mercedes-Benz計畫透過「C.A.S.E.」全面性的解決方案，涵蓋 「Connected 聯網科技」、「Autonomous 智能駕馭」、「Shared & Services 共享與服務」、「Electric電能驅動」等四大領域，逐步形塑未來生活。

改善人車環境關係

台灣賓士總裁高明漢放眼全球趨勢，認為密集度並非電動車充電設施的發展方向，考量車輛閒置地點與時間並合理運用才是關鍵。無須廣設充電樁，即可有效弭平消費者對於充電設備的擔憂，並且不易對台灣現有用電環境造成額外負擔。

高明漢在戴姆勒集團擁有超過30年的資歷，並曾於Mercedes-Benz Thailand擔任東南亞總裁職務，從插電式混合動力車款熱銷的泰國市場汲取成功經驗，並帶著原廠對於電動車的展望，引領台灣走向未來純電時代。

高明漢說，在未來規劃中，Mercedes-Benz透過先進自動駕駛技術，將使駕駛人從通勤生活中獲得更大的自由，同時藉由聯網科技將各項事物緊密連結，創造完美互聯的生活型態，讓人車與環境之間的關係更為緊密。

擘劃完整生態系統

台灣賓士也期待著透過跨部門的無間合作，於未來生活中體現C.A.S.E.所擘劃的完整生態系統，創造一個人性化的智慧城市。

台灣賓士大動作的宣示原廠對汽車科技的藍圖，並已積極尋求政府主管單位的解決方案，希望發展電動車所需的相關條件能夠及早找到解決方案，一般認為台灣賓士電動車進入台灣的時間已經不遠，但是住家環境的充電需求則是台灣賓士希望決速解決方問題。

前瞻思維以人為本

看見民眾與都市將緊密連結的未來，Mercedes-Benz不侷限於傳統的造車思維，透過導入C.A.S.E. 前瞻概念，再次闡述「以人為本」是永遠不變的初衷。讓每位民眾都能享受安全可靠的移動工具與服務。可以預期未來的交通生態圈將是智能、高效的，業者並已經也必須著手探索更為友善的移動環境。

根據調查指出，平均一輛汽車每日約有超過九成的時間處於閒置狀態，只要善用這些閒置時間，讓車輛能夠在辦公地點附近或家裡充電，僅需使用一般交流電充電系統，便能自然地讓車輛在需使用時擁有充沛的電量。

因此，與其充電設施廣泛設置，不如以適地適所、以「車在電也在」的思維來規劃基礎建設的位置來的重要。同時，整合車輛長距離旅途需求的布局，結合國道服務站、觀光景點等策略性地點設立直流電快充系統，合理分配資源，不僅節省政府建構基礎建設成本，更解決了民眾的里程焦慮感受，在不影響台灣本身用電環境的情況下，迎接純電時代的來臨。