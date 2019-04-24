昕諾飛：植物照明為種植者量身訂做光配方

2019-04-24 21:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



未來的農耕方式將透過LED照明，優化作物成長，達成永續的作物栽培。量身訂做的光配方，不僅提高作物品質，更縮短作物生長週期，提升產量。昕諾飛有超過75年的農耕照明研發經驗，透過頂尖LED創新技術，以科學方法為種植者客製化不同解決方案。

昕諾飛表示，以飛利浦GreenPower LED植物燈產品可應用於蔬菜與水果：在不調整生長環境溫度的情況下，精細調節過的光配方供應農作物所需的光譜與光照強度，耕作者可輕易控制溫室裡的氣候條件，一年四季皆能順利收成農作物。

花卉栽培：正確的光配方使耕作者能完全掌握植物的生長與繁植狀況。此外，LED照明可讓溫度管理變得更加容易。

城市農耕：LED為室內栽種提供理想的照明光譜，並利用多層次照明讓產能極大化。

昕諾飛指出，飛利浦GreenPower LED植物燈產品協助日本Prime Delica公司為7-Eleven的消費者栽種更健康、更安全的作物 。Prime Delica是日本7-Eleven長期合作的優質熟食供應商，在日本神奈川縣的相模原市打造了全新的大規模垂直栽種農場。