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家電四雄有可觀土地資產 東元營運以本業為主

2019-04-24 21:23經濟日報 記者張義宮╱即時報導

上市公司「家電四雄」的大同、東元聲寶及三洋電，全省都有可觀的土地資產，相較於其他三家，東元以工業區為主，在新北也有一萬多坪土地可作為商用及住宅規劃，但東元營運以本業為主，較少跨入土地產業活化的議題。

家電四雄之中，以大同土地資產最為豐碩，全省均有45萬坪，又以大台北、北部地區為主，因此成為市場派搶進經營權的誘因。大同近年來在新北市開發的大同莊園，以及近期賣出台北市復興北路及新北土城兩塊土地，帶進業外獲利分別約31億元及約61億元，合計高達百億元。

東元在新莊的1.1萬坪土地，將由原先規劃的工商綜合區轉為住商開發案。東元集團會長黃茂雄曾指出，新莊土地以住商、購物中心為開發主軸，攜手日本業者合作興建。然而，一直未有明確的動向。市場人士認為，東元本業為重電、馬達及家電，營運穩健，每年獲利水準也穩定，對土地資活化、資產重估的迫切性較低。

此外，東元原有的淡水工廠；現今中壢廠、觀音廠及湖口廠；以及台北市原有的松江路辦公大樓；南港軟體園區的營運總部等，土地及建物的資產價值不可輕忽。

聲寶在活化土地資產方面近年來十分積極。聲寶總裁陳盛沺說，將資產活化是跨入建案是轉型的一環，林口智慧聲寶屋為跨入房地產的處女作，總建坪為2,000多坪，3月開始出租，總投資4.5億元，租屋投報率約4%至5%。

聲寶土城廠4000坪土地規劃興建三棟大樓，預計6月開始動工，目標2021年銷售，樓地板面積可達1.6萬坪，以當地每坪40萬元計算，預估可帶進60億元的建案規模。至於聲寶總部的林口廠，屬於山坡地申請解編中，規劃開發為科技產業園區，在冰箱生產移走至台南新廠之後，建坪將有10萬坪可以運作，作為科技園區、商辦、旅館及住宅等的多用途。

三洋電在泰山廠有土地2.6萬坪，規劃住商重劃開發案，包括樓地板面積達2萬多坪的大型購物中心、住宅及商業大樓，擁有可觀的潛在業外收益。

東元聲寶

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