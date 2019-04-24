東元黃茂雄談接班 接棒人選不推舉、要靠實力

2019-04-24 21:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



東元集團會長黃茂雄談接班，他強調，「東元不是家族企業，對接棒人選採取民主方式、不推舉，要靠實力。」

東元後年股東會將有董事改選，推舉董事長人選。外界關心東元的接班人選，對於被看好的東元常務董事、黃茂雄長子黃育仁是否接班? 他則強調，不推舉、不考慮，接棒的人要靠實力最重要。「若有他人推舉的話，這是他們的事，不會介入。」

黃茂雄說，五年級生的邱純枝還年輕，她是財務出身，去年6月股東會連任東元董事長，對於獲利的控管很有一套，也對其他業務的家電、重電投入很多心力。

他說：「自己做了五任董事長，在第五任不到半年交棒劉兆凱，打破外界要交棒自己兒子的傳言，事實上，我並沒有這樣的想法，畢竟東元是上市公司，不是家族企業，交棒不是用指定的，人選要以全局來考量。」

對於代總經理連昭志是否會真除，黃茂雄則指出，還要再考驗，可以再刺激向上發揮。東元的事業版圖很大，包括重電馬達、家電、自動化等，需要連昭志的協助。

他表示，今後東元集團經營大戰略是資源再整合，好讓業績、獲利進一步成長。以服務型機器人來說，旗下摩斯漢堡採用東元的，協助外銷日本、澳州市場。摩斯漢堡要進軍植物工廠，也會採用東元的設備，自動化空調，以及利用東元觀音廠的土地資源。