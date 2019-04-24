黃茂雄：寶佳持股2% 不擔心會影響東元經營權變化

2019-04-24 21:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



面對寶佳的插旗，東元集團會長黃茂雄強調：「我們可以掌握足夠的股權，也有足夠的資金來保衛經營權。」記者張義宮／攝影 分享 facebook 東元集團會長黃茂雄表示，寶佳持股東元2%，他不擔心會影響東元經營權變化，東元集團可以掌控的東元持股超過五成。他要求，東元的營運策略要業績成長、確獲獲利「雙管齊下」，今後加碼餐飲、服務型機器人、植物工廠、生技產業等，均是擴大營運範疇重要的布局。

黃茂雄24日主持東元集團再展餐飲版圖、引進土耳其冰淇淋的開幕式。會後他接受訪談時強調，市場傳出，寶佳大舉收購東元股票，已成為前三大股東。對此，他直批「寶佳僅持股東元2%，這不到前三大股東。」

黃茂雄推測，寶佳鎖定資產雄厚的公司，逢低買進賺取差價，同時觀察公司的股權情況，「寶佳有他們的生意經，我不方便評論太多。」

面對寶佳的插旗，黃茂雄說：「我們可以掌握足夠的股權，也有足夠的資金來保衛經營權。」他強調，東元集團可以掌控的東元持股超過五成，有控制權、足以抵抗，目前東元董事長邱純枝也放心的出國拚業績，有董監事改選也是後年的事，因此，不擔心會影響經營權的變化。

針對東元集團的中長期布局，黃茂雄提出成加碼餐飲、服務型機器人、植物工廠、生技產業等，要從擴大營業範疇來穩定獲利。他指出，歷經兩年籌畫，東元集團與土耳其餐飲集團MADO在

台合資成立公司，引進MADO品牌冰淇淋及甜點，其中東元持股八成、MADO持股兩成，首店落腳南港軟體園區，目標四年要開設84家店。

黃茂雄說：「東元過去多半引進日本餐飲品牌，現在開始引進歐洲、歐亞品牌。」他強調，台灣對國際美食的接受度越來越高，多元美食的路相當寬廣。會朝「全方位」目標前進，不論什麼國家的美食，只要有特色，都願意引進。