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寶鋼股份第1季淨利下滑45.7％

2019-04-24 20:55聯合報 記者張運祥╱即時報導

寶鋼股份24日晚間公布第1季業績營收人民幣653.78億元，年減3.1％；淨利27.26億元，比去年同期大減45.7%。

寶鋼指出，第1季鋼鐵市場「“長強板弱」的格局未明顯改善，也就是長材市場需求旺盛，汽車市場需求低迷。寶鋼第1季成本削減超額完成年度目標。另外，湛江鋼鐵三高爐系統在3月29日全面開工，計畫2021年投產。

寶鋼股價今天上漲0.13％，以人民幣7.56元收盤。

人民幣鋼鐵

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