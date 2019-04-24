台中楓樹里鬧中獨靜 指標案「鈺陞築韻」熱銷近五成

2019-04-24 20:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



訴求「鬧中獨靜」的台中市南屯楓樹里，區內田疇處處，散步即到誠實商店、楓樹光廊園道，充分展現現代人最需要的慢活步調。新進場的「鈺陞築韻」大樓住宅案，銷售迅速逼近五成，也成為市場指標。

鈺陞建設董事長蔡宏青表示，楓樹里有重劃區沒有的悠閒，此次個案基地位於楓和路、楓樹東街口，朝南三面臨路稀有角地，距離高鐵、74號及國道一號不到10分鐘路程，相當便捷。

另一方面，此區又享有文心八期、秀泰影城商圈及烏日高鐵商圈的繁榮，鬧中取靜，非常適合居住。

現場專案經理傅于瑄説，此案去年12月中開案以來，吸引周邊中山醫大、明道中學、甚至中科新貴等就業菁英客群，來客熱絡，銷售近五成，本月17日開工動土，顯示中部人對於慢活的生活步調，還是相當喜愛。

鈺陞建設長期深耕楓樹里，在當地陸續推出「鈺陞左岸」、「鈺陞御鼎」等電梯豪宅別墅產品，前者12戶別墅在三個月內完銷，後者33戶別墅，每戶總價4,000萬至5,000萬元，目前也只剩個位數，銷售成績亮眼。

蔡宏青表示，楓樹里土地取得不易，價格又逐年上漲，鈺陞有別於過去以透天豪墅產品為主的策略，此次將基地規劃為輕豪宅「鈺陞築韻」，以大三房為主力，訴求方便小家庭生活。

此案基地310坪，規劃地上11樓、地下二層大樓產品，坪數為41、43及57坪大三房格局，共28戶住家、1戶店面。建案訴求戶戶採光通風佳，衛浴均開窗；廣告戶只要1,188萬元起，就是要讓年輕人也能買得起。

蔡宏青說，「鈺陞築韻」單層三戶享二梯，10、11樓為退縮合併戶57坪，10樓戶別更擁有16坪超大露台。此案配備日本收納最精巧的Clean UP廚具、TOTO衛浴、LIFEAR全熱交換器等，吸引不少首購與首換族群，尤其是41坪大三房極為熱銷。