興大攜製茶廠、食品及生技公司推四季春烏龍茶產業升級

2019-04-24 19:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



中興大學今（24）日宣布，與國內多家製茶廠、食品及生技公司組成的台灣茶製程技術產學聯盟合作，共同推動台灣四季春烏龍茶產業升級，現場並發表最新開發的粉狀即溶四季春烏龍茶等產品。

中興大學今天舉辦台灣四季春烏龍茶產業升級發表會，由中興大學校長薛富盛、生技所教授曾志正等人主持。到場的台灣茶製程技術產學聯盟成員，包括松原製茶廠、甲級製茶廠、名香茶行、鈺統食品及嘉品生技等業者。

曾志正表示，聯盟未來努力的目標，首先將協助松原製茶廠、甲級製茶廠、名香茶行、天園茶行、和平茶行、樸興御品、潼漾文創等聯盟成員，研發不同口感的客製化四季春茶，期許業者能以自行開發的製程技術，發展各具特色的家傳百年茶莊。

其次，將協助食品廠（鈺統食品）以大型烘焙機轉化四季春烏龍茶，建立量產初階的四季春茶，讓茶產業工業化升級。

第三，協助嘉品生技、台萃生技、科達製藥、兆豐達生技等廠商，將四季春茶沖泡茶湯冷凍乾燥，在製程中不另添加調味劑與賦形劑，生產出即溶無渣的百分百茶粉。此茶粉可包裝成沖泡方便的隨身包，亦可做為養生保健產品的素材。

薛富盛表示，四季春是台灣種植很廣，產量也很大的茶樹品種，而四季春所製成的烏龍茶，因香氣十足、價格便宜，更是國內罐裝茶與手搖茶的主要茶品。

曾志正教授團隊4月發表在《食物生化期刊》的研究成果指出，四季春中含有「茶飢素（teaghrelin）」成份，試驗證實可誘導腦部釋放飢餓訊號，提高食欲，也能刺激生長激素分泌，成果並獲選為期刊封面。

曾志正說，當胃部排空有能量需求時，胃底基部細胞會分泌飢餓素（ghrelin），是人體中負責傳遞飢餓訊息的荷爾蒙訊號分子，同時也直接管控生長激素的分泌，並調控體內代謝、能量平衡、記憶力、心血管與腸胃蠕動功能等重要生理功能。

生長激素分泌量不足與人類老化的生理現象有密切關係。經實驗證實，茶飢素分子可藉由仿效飢餓素，結合其接受器來引發飢餓感、腸胃排空、刺激生長激素分泌等生理功效；推測茶飢素具有抗老化的養生保健功效。

有別於從福建引種的青心烏龍，四季春是台灣在地（木柵）的突變品種，目前大量栽種於南投名間。曾志正認為，台灣四季春烏龍茶已有相當實力，可發展成具國際競爭力的特色產業。

原因有三：第一，含養生成分—茶飢素，飲用約5至10克的四季春烏龍茶所泡出的茶湯（差不多是國人泡一壺茶的用量）即可達到功效，與飲茶者產生飢餓感的經驗相符。

第二，名間鄉大量栽種的四季春生長勢強、產量高，且比其他茶種耐寒。因此，年初最早採春茶，年終最晚採冬茶（冬片），每年可採收6至7次，產量大且品質穩定。