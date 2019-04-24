新北市標售21筆土地 標況不佳只出脫2筆

2019-04-24 18:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



新北市政府地政局今（24）日公開標售，包括新莊北側知識產業園區、台北港特定區共計21土地，但實際標況不佳，僅新莊北側知識產業園區2筆產業專用地脫標，標脫率不到一成。商仲業者表示，今年以來建商搶地狀況積極，但新莊住宅用地取得成本高，反倒開始鎖定廠辦市場。

新北市標售土地熱度不如過往，總計3封標單參與競標，共計2筆土地標脫，合計標脫金額約7.25億元，平均溢價率3.01%，新莊北側知識產業園區有7筆土地流標；另外，雖然淡江大橋順利啟動興建工程，台北港特定區也沒帶動買氣，最後12筆土地同樣以流標收場。

從台北港特定區標售狀況來看，這次推出1筆產專區、8筆住宅區以及3筆的商業區土地。商仲業者分析，這次標售土地多是過往流標物件，加上每坪單價未有太大變動，因此全數以流標收場。

至於新莊北側知識產業園區，信義全球資產經理王維宏分析，這次平均標脫價格較2017年略微降低，共推出9筆土地，但僅脫標2筆產業專用區土地，反應較前次冷清，而剩下4筆住宅區土地為2017年流標的物件，加上底價沒有調動，對於建商而言土地成本高，而產專區相較便宜，市場接受度較高。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰也指出，兩筆得標脫價格相當符合行情，但眼下房市元氣尚未恢復，加上該區域生活機能仍在發展，也尚未成熟，即便知識園區具有鄰近機場捷運的優勢，但整體條件較副都心機能差，土地因此乏人問津。

雖然幾乎以流標收場，但近期大型企業陸續投資新莊，包含宏匯集團投資的宏匯廣場將在明年開幕，華固建設也看準新北市工業需求，投資設廠熱潮，買下新莊區建國段土地將興建廠辦大樓。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶指出，從這次流標狀況來看，顯示投資人對於標售物件及底價仍有疑慮，標脫的兩筆為相鄰的產業專用區土地，並由同一建商標得，反映出這波建商積極跨足廠房及廠辦市場的熱潮。