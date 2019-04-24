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母親節不再只吃蛋糕 7-ELEVEN家電商品預購銷售亮眼

2019-04-24 18:32經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

時間靠近母親節，送禮採購需求爆發。7-ELEVEN表示，兩大虛擬通路紙上預購與線上購物網站ibon mart除應景蛋糕與甜點銷售成長外，更意外發現家電商品銷售亮眼，像是飯店級的床墊、洗衣機等，也顯示母親節不再只是吃蛋糕慶祝。

7-ELEVEN表示，目前母親節預購業績已較去年同期成長兩成，除團購名店甜點、節令蛋糕熱銷外，發現今年民眾多選購高單價的大型寢具、家電，像是雙人床墊熱賣逾百組、冰箱及洗衣機也狂銷近兩百台，其中更有7成為25至39歲女性購買，帶動相關結構業績較去年同期成長一倍。

在應景蛋糕部分，為了讓媽媽打卡有面子，愈來愈多子女偏愛選購顏質高的五星蛋糕。根據第一波的預購數據顯示，「冰淇淋」及「五星飯店」種類的蛋糕最受民眾歡迎，其中熱銷前三名分別為「六福皇宮芋香布蕾蛋糕」、「COLD STONE粉紅兔兔只愛媽咪冰淇淋蛋糕」，以及「朋˙亞比提午茶分享三重奏」，皆有突破千組的銷售佳績。接下來2周蛋糕需求量將會大增，圓形蛋糕的銷量應可較平日成長3成。

此外，7-ELEVEN線上購物網站ibon mart發現，每年在母親節前2至3週，保健生機、餐廚用品、生活家電為熱銷3大類別。會到網站上選購的民眾多重視健康議題，預算落在2,000至3,000元上下，像是「精補類、美妍類等保健禮盒」商品成為許多孝親族選擇；另外「智慧小家電」、「精品時尚餐廚用品」也是近年母親節超夯的贈禮商品，預估今年母親節網站業績將獲較活動開跑前成長20%。

母親節倒數，7-ELEVEN預購星級床墊狂銷百組、五星飯店蛋糕稱霸。7-ELEV...
母親節倒數，7-ELEVEN預購星級床墊狂銷百組、五星飯店蛋糕稱霸。7-ELEVEN／提供
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母親節甜點家電

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