母親節不再只吃蛋糕 7-ELEVEN家電商品預購銷售亮眼

2019-04-24 18:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



時間靠近母親節，送禮採購需求爆發。7-ELEVEN表示，兩大虛擬通路紙上預購與線上購物網站ibon mart除應景蛋糕與甜點銷售成長外，更意外發現家電商品銷售亮眼，像是飯店級的床墊、洗衣機等，也顯示母親節不再只是吃蛋糕慶祝。

7-ELEVEN表示，目前母親節預購業績已較去年同期成長兩成，除團購名店甜點、節令蛋糕熱銷外，發現今年民眾多選購高單價的大型寢具、家電，像是雙人床墊熱賣逾百組、冰箱及洗衣機也狂銷近兩百台，其中更有7成為25至39歲女性購買，帶動相關結構業績較去年同期成長一倍。

在應景蛋糕部分，為了讓媽媽打卡有面子，愈來愈多子女偏愛選購顏質高的五星蛋糕。根據第一波的預購數據顯示，「冰淇淋」及「五星飯店」種類的蛋糕最受民眾歡迎，其中熱銷前三名分別為「六福皇宮芋香布蕾蛋糕」、「COLD STONE粉紅兔兔只愛媽咪冰淇淋蛋糕」，以及「朋˙亞比提午茶分享三重奏」，皆有突破千組的銷售佳績。接下來2周蛋糕需求量將會大增，圓形蛋糕的銷量應可較平日成長3成。