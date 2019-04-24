台灣高鐵攜手中科院 打造新式列車駕駛模擬機

2019-04-24 18:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣高鐵公司與國家中山科學研究今（24）日舉辦「國造軟實力技術大躍進，高鐵列車駕駛模擬機啟用典禮」，這次與中科院攜手合作成功開發新式駕駛模擬機，是繼去年9月與中鋼公司簽約製造高鐵電車線工程車採購案，以及今年2月與台達電子、凌群電腦簽約攜手打造新一代智慧型「高鐵旅客資訊系統」後，再一次結合國內優秀廠商，落實在地採購的策略目標。

台灣高鐵新式列車駕駛模擬機，透過中科院技術研發，成功整合各項軟硬體設備，不僅模擬畫面更逼真，且依照高鐵通車以來各種實際營運經驗，量身打造多樣化緊急應變的情境劇本，包括空飄物（菜網、汽球）纏繞電車線、地震、豪雨、颱風等狀況。

此外，更新增車頭聯結裝置，可直接進行實車聯結訓練，不僅讓駕駛訓練更加完整、札實，更能將演練情境與行車實務做更密切的結合，強化駕駛遭遇突發事件的應變能力，為旅客打造更安全的旅運服務。

交通部政務次長黃玉霖致詞時說，這是國內第一座本土研發成功的模擬機，是歷史性的時刻；新式高鐵駕駛模擬機是由高鐵公司提供鐵道運轉及系統知識經驗，中科院提供軟硬體技術，結合不同專業領域並發揮跨部會的合作共同開發完成，除了提高視效逼真度，並透過本土化開發促進軌道產業發展，大幅降低成本，期待藉由新式高鐵駕駛模擬機的訓練，提供最完善的服務給旅客。

台灣高鐵公司江耀宗董事長指出，台灣高鐵公司積極配合政府推動「前瞻基礎建設計畫」，期待成為軌道產業發展的領頭羊。這次與中科院攜手打造「高鐵列車駕駛模擬機」，視覺效果圖資、模擬軟體、動感控制平台均由中科院自行設計、研發、產製，除了將駕駛模擬機各項功能之運用極大化以外，並將營運以來實務上出現之特殊事件，轉化成訓練模擬情境，透過新研製的六軸動感平台，讓學員能感受實境的臨場感，大幅提升訓練之精實度，強化駕駛遇到異常及故障情況的應變能力。

台灣高鐵委託中科院「航空研究所」設計製造的新式駕駛模擬機，歷時兩年又五個月順利完成。透過中科院的本土設計開發，不僅建置成本大幅降低，未來更可有效提升維修效率，讓高鐵駕駛的訓練排程與技能檢定更順暢。

此外，因為是台灣在地設計製造，具備高度自主性的優勢，未來還可依照高鐵營運實務的需求，持續擴充、修改各項模擬演練情境，提供駕駛與時俱進的完整訓練，確保營運及旅客安全。