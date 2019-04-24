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品酒愛好者注意 全球餐酒活動Matter of Taste首次登台

2019-04-24 17:57經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

隸屬於米其林集團子公司之全球最受認可的葡萄酒評級權威Robert Parker Wine Advocate看好台灣餐飲市場成熟且活力十足，與香格里拉台北遠東國際大飯店、遠東國際商業銀行及遠東SOGO共同合作，將於6月13日至6月15日首次引進獨家活動Matter of Taste，主打「餐酒配搭晚宴」、「品酒會」及「品酒課程」三大亮點活動，活動票價最低100元美元起、品酒課程88元美元起。

活動期間將有超過兩百種評級在90 Robert Parker（RP）分數以上的經典葡萄酒，更包括評分高達RP 100的精選佳釀。由葡萄酒推廣會特邀的評酒師、知名釀酒廠、酒界名人主持的美妙品酒會行程，將從全球各地匯聚台北參加盛會。

Robert Parker Wine Advocate（簡稱RPWA）由知名的葡萄酒評論家Robert Parker二世於1978年創設，起因於當時世面上極少關於紅酒的專門資訊，催生他出版一本關於紅酒的「獨立消費指南」，Wine Advocates因此誕生。

Parker參考美國學校體制，創造性地把葡萄酒評分改為100分制，讓人人都看得懂，最後成為葡萄酒世界的圭臬，Parker的獨到眼光讓他成為史上唯一一位獲兩位法國總統與一位義大利總統頒佈最高榮耀的酒評，是全球最具影響力的酒評，因此也被譽為「葡萄酒皇帝」。Wine Advocates更深刻地影響了酒莊、藏酒家、貿易商及消費者。

RPWA的團隊目前共有10人，團隊使用RP的標準進行評分。品評標準除了基本分50分的基本分外，其他50由「顏色和外觀（5分）」、「香氣（15分）」、「風味和餘韻（20分）」及「綜合評價及陳年潛力（10分）」四個要素組成。根據此四大要素，每款酒皆會獲得一個分數，並以六個分數級別區分出各種等級。

RPWA的網站資料庫收集了高達30萬筆評選資訊，每月有高達300萬的網站造訪人次，成為最受歡迎的紅酒資料庫網站。

此次MOT首次移師台北，也是繼米其林指南後，見證台灣美食餐飲消費力的成熟度及活力，亦認可台北的精緻餐酒文化具備足夠躋身世界知名指標城市的鑑賞實力。

針對這次MOT台北活動，主辦單位RPWA的代表Patrick Sauze指出：「RPWA自2018年台北米其林指南登台後即負責對台灣市場的米其林指南相關活動，同時也是米其林晚宴的活動規劃單位，這二年來對於台灣的餐飲活力感到印象深刻，尤其是晚宴上賓客對於餐酒的接受度及鑑賞力極高，讓我們對於MOT移師台北舉行感到期待。此次MOT台北活動為第一次，我們也期待能聚集千人一起參與盛會。」

餐酒搭配晚宴以不同餐飲風格搭配不同風格之5-7支精選佳釀，呈現風味多變的餐酒晚宴...
餐酒搭配晚宴以不同餐飲風格搭配不同風格之5-7支精選佳釀，呈現風味多變的餐酒晚宴體驗。Robert_Parker／提供
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香格里拉台北遠東國際大飯店行政主廚_Thitisorn_Amatasin(右一)...
香格里拉台北遠東國際大飯店行政主廚_Thitisorn_Amatasin(右一)、馬可波羅餐廳主廚Fabio_Strammiello(右二)、香宮中餐廳行政主廚陳國華(中)、ibuki_日本餐廳主廚_Maeda(左二)。香格里拉台北遠東國際大飯店／提供
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